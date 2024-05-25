Her derde deva: Cennet hurması

Şekerli tadıyla tatlı ihtiyacını karşılayan cennet hurması, tatlı yapımında da sık kullanılan meyvelerden biri. İşte, cennet hurmasının faydaları…

Cennet hurması yüksek miktarda kalsiyum içeren bir meyvedir. İçeriğindeki yüksek orandaki kalsiyum nedeniyle kemik yapısının güçlenmesini sağlar. İskelet sisteminin sağlığında önemli bir rol oynar.

Cennet hurması lifli bir besindir. Bu nedenle bağırsak sağlığı için önemli bir besindir. Sindirim sistemini düzenleyerek kabızlığın önüne geçer.