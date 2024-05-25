Her derde deva: Cennet hurması
Anavatanı Çin ve Japonya olan, ilk bakışta domatesi andıran cennet hurması diğer ismiyle Trabzon hurması olarak adlandırılır. Cennet hurması içeriğinde bulunan C, A, B2 ve B3 vitaminleri ile sağlığa birçok faydası bulunan bir meyvedir. Peki, cennet hurmasının faydaları nelerdir? İşte detaylar…
Şekerli tadıyla tatlı ihtiyacını karşılayan cennet hurması, tatlı yapımında da sık kullanılan meyvelerden biri. İşte, cennet hurmasının faydaları…
Cennet hurması yüksek miktarda kalsiyum içeren bir meyvedir. İçeriğindeki yüksek orandaki kalsiyum nedeniyle kemik yapısının güçlenmesini sağlar. İskelet sisteminin sağlığında önemli bir rol oynar.
Cennet hurması lifli bir besindir. Bu nedenle bağırsak sağlığı için önemli bir besindir. Sindirim sistemini düzenleyerek kabızlığın önüne geçer.
Cennet hurması içerisinde bulunan A vitamini göz sağlığı için önemli bir besindir. A vitamini kornea ve gözlerin beyin ile bağlantılarını korur.
Beta-karoten gibi karotenoidler ve flavonoidler açısından zengin cennet hurması, kanserden korunmada önemli rol oynar.
Kansızlığı önler.
Cennet hurması A vitamini, beta-karoten, lutein, likopen ve kriptoksantin içerir. Bunlar da oksidatif stresi azaltırken kırışıklıkların ve yaşlanmayla gelen cilt lekelerinin gecikmesine yardımcı olur.
Cennet hurması, güçlü bir antioksidan olan C vitamini bakımından zengin bir meyvedir. C vitamini, serbest radikallerin hücrelere verdiği hasarı önlemeye ve vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur.
Cennet hurması, kanın pıhtılaşmasını sağlayan manganezin yanı sıra A ve C vitaminleri içerir. Bağışıklık sistemini güçlendirici özellikler, meyvenin içindeki vitaminlerden kaynaklanır.