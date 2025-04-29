Her evde en az 1 tane var! Zararını duyunca şok olacaksınız; kalp risklerini artırıyor

Astım, obezite ve kısırlıkla da ilişkilendirilmişti

Daha önce yapılan çalışmalar ftalatların; erkek bebeklerde üreme sistemi bozuklukları, erişkin erkeklerde sperm sayısı düşüklüğü ve testosteron eksikliği gibi etkiler yarattığını ortaya koymuştu. Ayrıca astım, çocukluk çağı obezitesi ve bazı kanser türleriyle de bağlantılı olduğu belirtiliyor.