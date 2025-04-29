Her evde en az 1 tane var! Zararını duyunca şok olacaksınız; kalp risklerini artırıyor
Şampuan, saklama kabı, oyuncak ve daha nicesi... Yeni araştırma evde kullandığımız plastikler ile ilgili çarpıcı gerçeği ortaya koydu: Kalpten ölümlerde plastik izi bulundu.
Yeni bir araştırma, şampuan, saklama kabı, oyuncak gibi ürünlerde bulunan ftalat adlı kimyasalların, 2018’de 55-64 yaş grubunda kalp hastalığına bağlı ölümlerin yüzde 10’undan fazlasına neden olmuş olabileceğini ortaya koydu.
Ani kalp krizi ve ölümlere neden oluyor
Ftalatlar; gıda saklama kapları, şampuan, makyaj malzemeleri, parfümler ve çocuk oyuncakları gibi ürünlerde yer alıyor. New York Üniversitesi Grossman Tıp Fakültesi'nden çevre pediatrisi uzmanı Prof. Dr. Leonardo Trasande, bu kimyasalların kalp damarlarında iltihaplanmaya yol açarak ani kalp krizi ve ölümlere neden olabileceğini belirtti.
Tetosteron seviyesini bozuyor
Trasande, “Ftalatlar testosteron seviyesini bozuyor. Düşük testosteron da özellikle erkeklerde kalp hastalıklarının önemli bir göstergesidir” dedi.
Astım, obezite ve kısırlıkla da ilişkilendirilmişti
Daha önce yapılan çalışmalar ftalatların; erkek bebeklerde üreme sistemi bozuklukları, erişkin erkeklerde sperm sayısı düşüklüğü ve testosteron eksikliği gibi etkiler yarattığını ortaya koymuştu. Ayrıca astım, çocukluk çağı obezitesi ve bazı kanser türleriyle de bağlantılı olduğu belirtiliyor.