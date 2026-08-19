Her gıda buzdolabına girmez! Bu 5 ürünü yanlış saklıyor olabilirsiniz
Buzdolabına koyduğumuz her gıda daha uzun süre taze kalmıyor. Domates, patates, soğan, sarımsak ve ekmek gibi bazı temel gıdalar yanlış saklama nedeniyle lezzet ve doku kaybına uğrayabiliyor. Peki hangi gıdalar buzdolabına konulmamalı, hangileri mutlaka soğukta tutulmalı? İşte mutfakta doğru bilinen yanlışlar…
BUZDOLABINA HER GIDAYI KOYMAK DOĞRU DEĞİL
Satın alınan gıdaların daha uzun süre dayanması için ilk akla gelen yöntem buzdolabında saklamak oluyor. Ancak her besin düşük sıcaklık ve yüksek nem koşullarına uygun değil. Bazı ürünler buzdolabında daha uzun süre dayanmak yerine aroma, doku ve kalite kaybına uğrayabiliyor. Özellikle domates, patates, kuru soğan, sarımsak ve ekmek gibi ürünlerin saklama koşullarına dikkat etmek gerekiyor. Yanlış muhafaza yöntemleri hem gıdanın tüketim kalitesini düşürüyor hem de gereksiz israfa yol açabiliyor.
DOMATESİ BUZDOLABINA KOYMAK LEZZETİNİ BOZUYOR
Domates, düşük sıcaklıklardan olumsuz etkilenebilen gıdaların başında geliyor. Buzdolabındaki soğuk ortam, domatesin aroma ve dokusunu etkileyerek lezzet kaybına yol açabiliyor. Özellikle tam olgunlaşmamış domateslerin soğukta tutulması, olgunlaşma sürecini de olumsuz etkileyebiliyor. Domateslerin doğrudan güneş almayan, serin ve kuru bir ortamda saklanması daha uygun bir yöntem olarak öne çıkıyor. Ancak tamamen olgunlaşmış ve kısa sürede tüketilmeyecek domateslerde saklama koşulları ürünün durumuna göre değişebiliyor.
PATATESİ BUZDOLABINDA SAKLAMAYIN
Patatesin yoğun soğukta saklanması, içerisindeki nişastanın şekere dönüşmesini artırabiliyor. Bu durum patatesin tadını ve pişirme özelliklerini etkileyebildiği gibi kızartma sırasında daha fazla renk değişimine neden olabiliyor. Patatesleri karanlık, kuru ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza etmek gerekiyor. Doğrudan güneş ışığı alan veya nemli alanlar ise filizlenme ve bozulma sürecini hızlandırabiliyor.
SOĞANI BUZDOLABINA KOYMAK BÜYÜK HATA
Kuru soğan, uzun süre dayanabilmesi için kuru, karanlık ve hava sirkülasyonu olan bir ortamda muhafaza edilmeli. Buzdolabındaki nem, soğanın yumuşamasına ve daha hızlı bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle soğanların file torbalarda, delikli sepetlerde veya hava alan kaplarda, serin ve kuru bir yerde saklanması daha uygun bir yöntem olarak öne çıkıyor.