Her gıda buzdolabına girmez! Bu 5 ürünü yanlış saklıyor olabilirsiniz

BUZDOLABINA HER GIDAYI KOYMAK DOĞRU DEĞİL

Satın alınan gıdaların daha uzun süre dayanması için ilk akla gelen yöntem buzdolabında saklamak oluyor. Ancak her besin düşük sıcaklık ve yüksek nem koşullarına uygun değil. Bazı ürünler buzdolabında daha uzun süre dayanmak yerine aroma, doku ve kalite kaybına uğrayabiliyor. Özellikle domates, patates, kuru soğan, sarımsak ve ekmek gibi ürünlerin saklama koşullarına dikkat etmek gerekiyor. Yanlış muhafaza yöntemleri hem gıdanın tüketim kalitesini düşürüyor hem de gereksiz israfa yol açabiliyor.