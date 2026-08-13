Her gün 1 avuç yiyen doktora gitmiyor! Gençlik iksiri meyveyle hastalıklara savaş açın!

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER VE DİYABET RİSKİNİ AZALTIR

Diğer meyvelere kıyasla daha düşük bir şeker oranına sahip olan yaban mersini, glisemik indeksi düşük bir besindir. İçeriğindeki lif ve biyoaktif bileşikler, insülin duyarlılığını artırarak kan şekerindeki ani dalgalanmaların önüne geçer. Bu yönüyle hem tip 2 diyabet hastaları hem de insülin direnci olan kişiler için ideal bir meyvedir.