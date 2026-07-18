Her gün 1 bardak içen yaşlanmıyor, bağışıklığı çelik gibi yapıyor: İşte kefirin sağlığa 10 faydası!

KAFKASYA'DAN GELEN DOĞAL ŞİFA KAYNAĞI

Kefir, Kafkasya dağlarından dünyaya yayılan ve yüzyıllardır şifa kaynağı olarak kabul edilen fermente bir süt ürünüdür. Görünüşü ayrana benzese de barındırdığı maya ve dost bakteriler sayesinde besin değeri çok daha yüksektir. Süte eklenen özel kefir tanelerinin fermantasyonuyla elde edilen bu içecek, adeta canlı bir sağlık deposudur.