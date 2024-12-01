Her gün 1 porsiyon çelik gibi yapıyor! Kas erimesinin formülü meğer bu hazinelerdeymiş
Kalsiyum eksikliği, kemik sağlığından beyin fonksiyonlarına kadar birçok alanda olumsuz etkilere yol açabiliyor. Eğer fark edilmiyorsa ciddi sağlık sorunlarına neden olabilen bu durumla başa çıkmak için yeteri miktarda kalsiyum almak gerekiyor. İşte çelik gibi kemiklerin formülü olan besinler…
Daha sağlıklı vücut için beslenme en önemli faktörlerden biri. Bunun yanında yenilen besinlerin sağladığı vitaminler de oldukça önemli. Bunlardan biri de kalsiyum.
İnsanların yaygın olarak yaşadığı kalsiyum eksikliği genellikle kalsiyum açısından zengin besinlerin yeterince tüketilmemesiyle ortaya çıkıor. Ayrıca, vücutta kalsiyumun etkili bir şekilde emilmesini sağlayan D vitamini eksikliği ve magnezyum yetersizliği de bu duruma sebep olan önemli faktörlerden bir başkası.
Dolayısıyla dengeli beslenme planı oluştururken, yalnızca kalsiyum kaynaklarına değil, aynı zamanda D vitamini ve magnezyum içeren gıdaların tüketimine de dikkat edilmesinde fayda var.