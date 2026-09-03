Her gün 1 tane yemek yetiyor! Bu meyvenin faydaları saymakla bitmiyor

KABUĞUNDA DA ÖNEMLİ BİLEŞENLER BULUNUYOR

Elmanın en dikkat çeken özelliklerinden biri de kabuğunun besin içeriğine katkı sağlaması. Kabuğunda lifin yanı sıra çeşitli bitkisel bileşenler bulunuyor. Bu nedenle elmanın iyice yıkanarak kabuğuyla tüketilmesi tercih edilebilir. Elmayı soymak ise özellikle kabukta bulunan bazı besin bileşenlerinin kaybedilmesine neden olabilir. Bununla birlikte tüketim tercihi kişisel alışkanlıklara ve meyvenin temizliğine göre değişebilir.