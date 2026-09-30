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Her gün aç karnına 5 tane yiyen doktora gitmiyor: 30 gün sonra vücut baştan aşağı yenileniyor!

Sağlıklı bir ömür sürmek için her sabah kahvaltıdan önce sadece 5 adet ceviz tüketmenin gücüne inanamayacaksınız. Reçetesiz şifa olarak tanımlanan bu alışkanlık, düzenli uygulandığında damarları temizliyor, bağışıklığı güçlendiriyor ve sindirimi ayağa kaldırıyor. Bağırsakları saniyeler içinde çalıştıran ve tüm vücudu baştan aşağı yenileyen bu 30 günlük mucizevi kürün detaylarını sizler için derledik. İşte konuya dair detaylar…

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Her gün aç karnına 5 tane yiyen doktora gitmiyor: 30 gün sonra vücut baştan aşağı yenileniyor! - Sayfa 1

KAN DAMARLARINI BAŞTAN AŞAĞI TEMİZLİYOR

Günde tam 5 adet ceviz tüketmek, kan dolaşımuna yüksek kalitede doymamış yağ asitleri pompalayarak damar çeperlerinde biriken kötü kolesterolü eritmeye başlar. Damarların esnekliğini koruyan bu temizlik süreci kan basıncını yani tansiyonu dengeler. Böylece ileri yaşlarda yaşanabilecek ani kalp krizleri ve inme riski en alt seviyeye iner.

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Her gün aç karnına 5 tane yiyen doktora gitmiyor: 30 gün sonra vücut baştan aşağı yenileniyor! - Sayfa 2

BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRIP METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR

Sabahları aç karnına alınan bu 5 ceviz, sindirim sistemindeki dost bakterileri besleyen muazzam bir doğal lif kaynağı işlevi görür. Bağırsak mikrobiyotasını tamamen yenileyen bu yapı, şişkinlik ve kronik kabızlık gibi sorunları kısa sürede çözer. Eş zamanlı olarak metabolizma hızını artırarak gün boyu doğal yağ yakımını destekler.

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Her gün aç karnına 5 tane yiyen doktora gitmiyor: 30 gün sonra vücut baştan aşağı yenileniyor! - Sayfa 3

HÜCRESEL YAŞLANMAYI VE YORGUNLUĞU DURDURUYOR

Cevizin özünde bulunan zengin antioksidanlar, vücutta serbest radikallerin yol açtığı hücresel paslanmayı ve doku hasarlarını kökten engeller. Sabah aç karnına tüketildiğinde kana çok daha hızlı karışan bu bileşenler, kronik yorgunluğu yok ederek güne zinde başlamanızı sağlar. Hücre yenilenmesini tetikleyen bu süreç cildin de parlamasına yardımcı olur.

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Her gün aç karnına 5 tane yiyen doktora gitmiyor: 30 gün sonra vücut baştan aşağı yenileniyor! - Sayfa 4

SAFRA KESESİ TAŞI OLUŞUMUNU ENGELLİYOR

Düzenli olarak her gün 5 adet ceviz tüketmek, kolesistokinin adı verilen sindirim hormonunun dengeli şekilde salgılanmasını sağlar. Bu durum safra kesesinin düzenli kasılmasını destekleyerek içerideki sıvının katılaşmasını ve taşlaşmasını önler. Safra asitlerinin kalitesini artıran bu sinsi koruma yöntemi, ilerleyen yaşlarda ameliyat riskini ciddi ölçüde azaltır.

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