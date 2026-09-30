Her gün aç karnına 5 tane yiyen doktora gitmiyor: 30 gün sonra vücut baştan aşağı yenileniyor!

HÜCRESEL YAŞLANMAYI VE YORGUNLUĞU DURDURUYOR

Cevizin özünde bulunan zengin antioksidanlar, vücutta serbest radikallerin yol açtığı hücresel paslanmayı ve doku hasarlarını kökten engeller. Sabah aç karnına tüketildiğinde kana çok daha hızlı karışan bu bileşenler, kronik yorgunluğu yok ederek güne zinde başlamanızı sağlar. Hücre yenilenmesini tetikleyen bu süreç cildin de parlamasına yardımcı olur.