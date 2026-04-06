Her gün ağrı kesici içmek ne kadar zararlı? İşte bilinmeyen gerçekler

MİDE VE SİNDİRİM SİSTEMİNDEKİ SESSİZ TAHRİBAT

Pek çok kişi başı her ağrıdığında bir tablet yutmanın midesini ne kadar yorduğunun farkında değildir. Özellikle steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar, mide koruyucu bariyerleri zayıflatarak asitlerin dokuya zarar vermesine neden olur. Uzun süreli kullanım; gastrit, mide ülseri ve hatta sinsi ilerleyen iç kanamalara zemin hazırlar. Midesi hassas olan bireylerde bu süreç çok daha hızlı ilerleyerek sindirim sisteminde kalıcı hasar bırakabilir. Belirti vermeyen bu hasarlar, bir gün ani bir mide kanamasıyla sonuçlanabilir.