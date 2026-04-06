Her gün ağrı kesici içmek ne kadar zararlı? İşte bilinmeyen gerçekler
Ağrıyı dindirmek için masumca başvurulan her tablet, uzun vadede vücudun savunma mekanizmalarında ve hayati organlarında geri dönüşü olmayan tahribatlara yol açabilir.
MİDE VE SİNDİRİM SİSTEMİNDEKİ SESSİZ TAHRİBAT
Pek çok kişi başı her ağrıdığında bir tablet yutmanın midesini ne kadar yorduğunun farkında değildir. Özellikle steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar, mide koruyucu bariyerleri zayıflatarak asitlerin dokuya zarar vermesine neden olur. Uzun süreli kullanım; gastrit, mide ülseri ve hatta sinsi ilerleyen iç kanamalara zemin hazırlar. Midesi hassas olan bireylerde bu süreç çok daha hızlı ilerleyerek sindirim sisteminde kalıcı hasar bırakabilir. Belirti vermeyen bu hasarlar, bir gün ani bir mide kanamasıyla sonuçlanabilir.
BÖBREK YETMEZLİĞİNE GİDEN RİSKLİ YOL
Böbrekler vücuttaki ilaç kalıntılarını süzmekle görevli en kritik organların başında gelir. Her gün kontrolsüzce kullanılan ağrı kesiciler, böbrek damarlarındaki kan akışını azaltarak organın fonksiyonlarını sekteye uğratır. Zamanla idrar çıkışında azalma, ödem ve tansiyon yüksekliği gibi belirtilerle böbrek yetmezliği tablosu oluşabilir. Özellikle susuz kalındığında içilen ağrı kesiciler, böbrek hücreleri için oldukça zararlı bir etki yaratır. Düzenli kullanım, diyaliz sürecine kadar varabilecek ağır bir sağlık sorununa davetiye çıkarabilir.
KARACİĞERDE TOKSİK BİRİKİM VE YORGUNLUK
Vücudun fabrikası sayılan karaciğer, her ilacı parçalayıp metabolize etmek için yoğun bir mesai harcar. Asetaminofen içeren ilaçların aşırı dozda veya her gün kullanılması, karaciğer hücrelerinde toksik maddelerin birikmesine yol açar. Bu durum karaciğer enzimlerinin yükselmesine ve ileri aşamalarda karaciğer yağlanması veya iltihabına sebep olabilir. Alkol ile birlikte alınan ağrı kesiciler ise karaciğer yetmezliği riskini katlayarak artırır. Vücudun bu en büyük temizleyicisi, aşırı yük altında işlevini kaybedebilir.
KALP KRİZİ VE İNME RİSKİNDE ARTIŞ
Ağrı kesicilerin sadece mideye dokunduğu sanılsa da aslında kalp damar sağlığı üzerinde ciddi bir baskı oluşturur. Bazı ilaç grupları kan basıncını yükselterek kalp krizi ve felç geçirme ihtimalini belirgin şekilde artırabilir. Damarların esnekliğini kaybetmesi ve pıhtılaşma dengesinin bozulması bu sürecin en tehlikeli aşamalarıdır. Özellikle ileri yaştaki bireylerde bu riskler çok daha belirgin hale gelerek hayati tehlike oluşturur. Kalp hastalarının doktor onayı olmadan ağrı kesici kullanmaması büyük önem taşır.