Her gün bir elma yemenin 10 mucizevi faydası! Her derde deva oluyor

3- KÖTÜ KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜP KALBİ KORUYOR

Kalp ve damar sağlığını korumanın en ucuz ve etkili yollarından biri her gün elma tezgahına uğramaktır. Elmanın içindeki çözünür lifler, bağırsaklarda kolesterole bağlanarak onun emilmeden vücuttan atılmasını tetikler. Düzenli tüketim sayesinde damar çeperlerinde plak oluşumu azalır ve kan dolaşımı çok daha sağlıklı bir hal alır. Klinik testler, her gün elma yiyenlerin kötü kolesterol (LDL) seviyelerinde belirgin bir düşüş yaşandığını gözler önüne sermektedir. Kalp krizi ve felç gibi ölümcül risklerden korunmak adına bu yerli meyve harika bir kalkan görevi üstlenir.