Her gün bu hatayı yapıyoruz: Yumurtayı yıkayarak kendinizi zehirlemeyin!
Yumurta kabuğundaki kütikül tabakası, zararlı bakterilerin içeri sızmasını önleyen doğal bir kalkandır. Yumurtayı yıkamak bu koruyucu katmanı yok eder ve kabuktaki mikro gözenekleri tamamen savunmasız bırakır. Musluk suyuyla gözeneklerden içeri sızan Salmonella gibi bakteriler ciddi gıda zehirlenmelerine yol açar. Gıda güvenliği için yumurtalar yıkanmadan kendi kartonunda saklanmalıdır.
DOĞAL KORUMA KALKANI KÜTİKÜL
Tavuklar yumurtladığı an, yumurta kabuğunun dış yüzeyinde "kütikül" adı verilen görünmez, mikro incelikte doğal bir koruyucu katman oluşur. Bu organik tabaka, kabuk üzerinde yer alan binlerce gözle görülmeyen gözenekli deliği bir mühür gibi kapatarak dış dünyadaki tehlikelere karşı ilk savunma hattını kurar. Yumurtayı suyla temas ettirdiğinizde bu hassas tabaka anında çözülerek yok olur ve yumurta tamamen savunmasız kalır.
GÖZENEKLERDEN SIZAN SALMONELLA TEHLİKESİ
Yumurta kabuğu homojen katı bir yapı gibi görünse de aslında nefes alabilen binlerce mikro gözenekten meydana gelir. Kütikül tabakası yıkama eylemiyle ortadan kalktığında, kabuk yüzeyinde halihazırda bulunan Salmonella gibi ölümcül zehirlenmelere yol açan bakteriler bu gözeneklerden içeri doğru hücum eder. Su, bakterilerin gözeneklerden geçişini hızlandıran sıvı bir köprü vazifesi görerek beyaz ve sarı kısma mikrop bulaştırır.
NEMİN YARATTIĞI KÜF TEHLİKESİ
Yıkama işleminin ardından yumurta kabuğunun yüzeyinde kalan gözle görülmeyen nem tabakası, zararlı mikroorganizmalar için kusursuz bir üreme alanı sunar. Islak veya nemli şekilde buzdolabına kaldırılan yumurtalarda, gözeneklerin içine doğru ilerleyen gizli bir küflenme süreci başlar. Bu küf sporları yumurtanın besin değerini hızla düşürürken, tüketildiğinde kronik sindirim sistemi rahatsızlıklarına ve bağışıklık sorunlarına zemin hazırlar.
BUZDOLABINDAKİ ÇAPRAZ BULAŞMA RİSKİ
Yıkanıp kurulanmadan veya nemli şekilde buzdolabına dizilen yumurtalar, dolap içi hava sirkülasyonu nedeniyle büyük bir risk barındırır. Kabuktaki gözeneklerden sızan ve yüzeyde üremeye devam eden bakteriler, buzdolabındaki diğer açık gıdalara, sebzelere Rol oynar ve süt ürünlerine kolayca taşınır. Çapraz bulaşma adı verilen bu durum, sadece yumurtayı değil dolaptaki tüm besinleri birer bakteri yuvasına dönüştürebilir.