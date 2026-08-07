Her gün bu hatayı yapıyoruz: Yumurtayı yıkayarak kendinizi zehirlemeyin!

BUZDOLABINDAKİ ÇAPRAZ BULAŞMA RİSKİ

Yıkanıp kurulanmadan veya nemli şekilde buzdolabına dizilen yumurtalar, dolap içi hava sirkülasyonu nedeniyle büyük bir risk barındırır. Kabuktaki gözeneklerden sızan ve yüzeyde üremeye devam eden bakteriler, buzdolabındaki diğer açık gıdalara, sebzelere Rol oynar ve süt ürünlerine kolayca taşınır. Çapraz bulaşma adı verilen bu durum, sadece yumurtayı değil dolaptaki tüm besinleri birer bakteri yuvasına dönüştürebilir.