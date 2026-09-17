Her gün bunları uygulayan 10 yıl daha genç kalıyor! İşte Akdeniz diyetinin bilinmeyen 10 kuralı

HAFTADA EN AZ İKİ KEZ BALIK TÜKETİLMELİ

Akdeniz diyetinde kırmızı et yerine haftada en az iki kez yağlı balık tüketilmesi öneriliyor. Sardalya, somon ve uskumru Omega-3 açısından çok zengin kaynaklardır. Omega-3 beyin sağlığını koruyor ve iltihaplanmayı azaltıyor. Balık aynı zamanda kaliteli protein ve D vitamini sağlıyor. Kırmızı et ise ayda en fazla 2-3 kez ve küçük porsiyonlarla tüketiliyor. Izgara veya fırında pişirme yöntemi tercih ediliyor.