Her gün yoğurt yediğinizde vücudunuza ne olur?

Hangi yoğurt çeşidi en sağlıklıdır?

Yoğur pek çok açıdan sağlıklı yiyeceklerden biri ancak sağlık açısından en faydalı seçeneğin hangisi olduğunu bilmek gerekiyor. Sağlıklı yoğurdu seçerken temel kural, ideal olarak protein açısından daha yüksek ve ilave şeker açısından daha düşük olmasıdır. Protein, tok kalmanıza ve kas kütlesini ve kilo yönetimi hedefleriniz açısından kritik önem sahiptir. Aynı zamanda iltihaplanma, kalp komplikasyonları ve kilo alımı gibi şeyleri önlemenize yardımcı olur. Yoğurdun doğal olması önemlidir.