Her gün yoğurt yediğinizde vücudunuza ne olur?
Çok yönlü ve lezzetli yiyeceklerden biri olan yoğurt protein, kalsiyum ve probiyotikler açısından oldukça zengin ve sağlıklı besinler arasında geliyor. Besin yoğunluğu nedeniyle yoğurt her zaman kemik gücünde artış, bağırsak sağlığında iyileşme ve kilo yönetimi gibi faydalarla ilişkilendirilmiştir. Yoğurdun sık tüketilmesinin kardiyovasküler hastalık risk faktörlerini iyileştirdiği, diyabet riskini düşürdüğü ve bağışıklık fonksiyonunu güçlendirdiği biliniyor. Peki ya her gün yoğurt yemenin diğer potansiyel faydaları nelerdir?
Yoğurt tutkunuysanız veya yoğurdu beslenmenize daha düzenli bir şekilde dahil etmeye çalışıyorsanız, her gün yoğurt yemenin potansiyel faydaları ve yan etkilerinin ne olduğunu bilmek gerekiyor.
Hangi yoğurt çeşidi en sağlıklıdır?
Yoğur pek çok açıdan sağlıklı yiyeceklerden biri ancak sağlık açısından en faydalı seçeneğin hangisi olduğunu bilmek gerekiyor. Sağlıklı yoğurdu seçerken temel kural, ideal olarak protein açısından daha yüksek ve ilave şeker açısından daha düşük olmasıdır. Protein, tok kalmanıza ve kas kütlesini ve kilo yönetimi hedefleriniz açısından kritik önem sahiptir. Aynı zamanda iltihaplanma, kalp komplikasyonları ve kilo alımı gibi şeyleri önlemenize yardımcı olur. Yoğurdun doğal olması önemlidir.
Olabildiğinde meyveli türlerinden uzak durmak gerekiyor. Şeker ve diğer koruyucu maddelerin olması yoğurdu sağlıklı bir seçenek olmaktan ne yazık ki uzaklaştırıyor.
Yoğurt yemenin 11 faydası
Protein desteği
Yoğurt, düşük şeker ve yağ seviyeleriyle en iyi protein desteklerinden biridir. Protein, açlık hormonlarını azaltarak ve yeme isteğini en aza indirerek tok kalmanıza yardımcı olur. Sade yoğurt seçeneğini meyve, granola veya kuruyemişlerle süsleyebileceğiniz bir sabah kahvaltısı veya akşam yemeğine kadar sizi tok tutmaya yardımcı olabilecek öğleden sonra atıştırması olarak ideal olabilir.