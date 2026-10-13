Her gün yumurta yemek kolesterolü yükseltir mi? Bilimsel araştırmalar ne diyor?

YUMURTA TÜKETİMİNDE KİŞİYE ÖZEL FAKTÖRLER

Yumurtanın sarısı kolesterol içerdiği için uzun yıllar boyunca tüketimi tartışılan besinlerden biri oldu. Ancak besinlerle alınan kolesterolün kandaki düzeylere etkisi, kişinin metabolik özelliklerine ve genel beslenme alışkanlıklarına göre değişebiliyor. Bu nedenle yumurta tüketiminin herkes için aynı sonucu doğurduğunu söylemek mümkün değil.