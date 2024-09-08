Her mutfakta var : 1 kepçe ekleyince Tarhana çorbasının besin değerini artırıyor

Tarhana çorbası çok şifalıdır. Lezzet konusunda da rakipsiz bulunan bu çorba Uşak’ yöresine aittir. İçerisine biraz da pulbiber eklenirse bu çorba daha da lezzetli oluyor.

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