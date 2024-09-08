Her mutfakta var : 1 kepçe ekleyince Tarhana çorbasının besin değerini artırıyor
* Tarhana çorbası * tam bir şifa deposudur. Eğer 1 kepçe de ev yapımı et suyu eklerseniz besin değeri daha da artıyor. Tarhana çorbasının bilmeniz gereken püf noktaları
Tarhana çorbası çok şifalıdır. Lezzet konusunda da rakipsiz bulunan bu çorba Uşak’ yöresine aittir. İçerisine biraz da pulbiber eklenirse bu çorba daha da lezzetli oluyor.
Fakat ev hanımları bu çorbayı hazırlarken topaklanma zorunu yaşayabiliyor. Bu sorunun önüne geçmek için tarhanaya su eklerken iyice çırpmalısınız.
Ya da tarhanayı su eklemeden önce tencerede kavurmalısınız. Öte yandan tarhananın besin değerini artırmak için evinizde doğal hazırlamış olduğunuz et suyunu kullanabilirsiniz. 1 kepçe doğal et suyu hem lezzeti hem de besin değerini artıracaktır.
Burada dilerseniz et suyunun adetini artırabilirsiniz. 1 kepçe yerine daha da fazla et suyu ekleyebilirsiniz. Şimdi nefis bir tarhana çorbası tarifine geçelim…