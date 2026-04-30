Her sabah içen farkı hissediyor! Ilık tuzlu suyun etkileri şaşırttı
Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan sabah rutini alışkanlıklarından biri olan ılık tuzlu su tüketimi, kısa sürede geniş kitlelerin dikkatini çekti. Kimileri “vücudu temizliyor” derken, uzmanlar kontrolsüz tüketimin risklerine dikkat çekiyor.
SABAHA BAŞLARKEN VÜCUDU HAREKETE GEÇİREBİLİR
Sabah aç karnına içilen ılık tuzlu suyun vücudu uyandırdığı iddia ediliyor. Gece boyunca yavaşlayan sindirim sistemi, alınan sıvıyla birlikte yeniden aktive olabilir. Bu durum bağırsak hareketlerinde artışa neden olabilir. Bazı kişiler bu etkiyi sabah rutininin vazgeçilmezi haline getiriyor. Ancak herkes aynı etkiyi yaşamayabilir.
TUZLU ILIK SU ÖDEM ATTIRIR MI?
En çok konuşulan konulardan biri de ödem etkisi. Ilık tuzlu su içen bazı kişiler vücutta hafifleme hissettiklerini söylüyor. Artan sıvı tüketimi idrar çıkışını tetikleyebilir. Bu da geçici bir rahatlama sağlayabilir. Ancak uzmanlar aşırı tuzun tam tersine ödemi artırabileceğini hatırlatıyor.
BAĞIRSAKLAR ÜZERİNDE DİKKAT ÇEKEN ETKİ
Bu karışım özellikle bağırsaklar üzerindeki etkisiyle öne çıkıyor. Bazı kullanıcılar sindirimlerinin hızlandığını ifade ediyor. Tuzlu suyun bağırsakları uyarabileceği düşünülüyor. Bu da kısa vadede rahatlama sağlayabilir. Ancak uzun vadeli etkileri konusunda net bir görüş birliği yok.
KISA SÜRELİ ENERJİ ARTIŞI SAĞLAYABİLİR
Sabah saatlerinde tüketilen bu karışım bazı kişilerde enerji artışı hissi oluşturabiliyor. Vücudun sıvı ihtiyacının karşılanmasıyla birlikte daha zinde hissedilebiliyor. Bu durum özellikle güne yorgun başlayan kişiler tarafından tercih ediliyor. Ancak bu etkinin kalıcı olmadığı belirtiliyor. Günlük enerji için tek başına yeterli değil.