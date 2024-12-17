Her sabah kahvenize yarım kaşık ekleyin. Hem metabolizmayı hızlandırıyor hem kilo verdiriyor

TikTok’da popüler olan bir videoda Toprecipes, herkes için önerdiği basit bir numara paylaştı. Yağı azaltmak ve kilo vermek isteyenler için kahveye biraz limon suyu eklemek gerekiyor. Öyle ki ekleyeceğiniz limon suyu sayesinde çok daha hızlı kilo vermek mümkün.