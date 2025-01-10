Herkes Balkanlardan gelen o küçük sırrın peşinde: Pişiyi puf puf yapıyor ve yağ çekmemesini sağlıyor
Balkanların olmazsa olmaz lezzeti pişi yaparken işinizi kolaylaştıracak öneri. Bu bilgiler sayesinde puf puf kabarık ve yağ çekmeyen pişiler yapmak mümkün
Türkiye'nin her bölgesinde farklı usüllere göre yapılan pişi, Balkanların da en çok tercih edilen hamur işlerinin başında gelir. Pişiyi kusursuz kılan inceliği ise yağ çekmemesi ve hafif olmasıdır.
Pek çok ev hanımı yıllar yılı pişi yapsa da bu kıvamı yakalamakta zorlanıyor. Sırf bu yüzden pişiler fazla yağ kokuyor ve çöpe gitmek zorunda kalıyor. Bu bilgiler sayesinde kendi mutfağınızda pratik bir şekilde puf puf ve yağ çekmeyen pişiler yapabilirsiniz.
SİRKE EKLEMİYORSANIZ YAĞ İÇERİSİNDE PİŞİ YEMENİZ KAÇINILMAZ
Lezzet.com.tr'de paylaşılan içeriğe göre, Hamuru hazırlarken, içerisine az miktarda sirke ilave edin. Sirke, hamurun daha güzel kabarmasını sağlar ve yağ çekmesini önler. Tavaya doğru miktarda yağ koyun ve hamuru pişirmeye başlamadan önce yağın kızdığından emin olun. Hamurları yağa attıktan sonra 10 saniye boyunca hiç dokunmayın.