Herkes Balkanlardan gelen o küçük sırrın peşinde: Pişiyi puf puf yapıyor ve yağ çekmemesini sağlıyor

Pek çok ev hanımı yıllar yılı pişi yapsa da bu kıvamı yakalamakta zorlanıyor. Sırf bu yüzden pişiler fazla yağ kokuyor ve çöpe gitmek zorunda kalıyor. Bu bilgiler sayesinde kendi mutfağınızda pratik bir şekilde puf puf ve yağ çekmeyen pişiler yapabilirsiniz.