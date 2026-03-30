Herkes çöpe atarken o 191 gram altın çıkardı: Uzmanları mercek altına aldı, herkesi şaşkına çevirdi
Çinli bir vatandaş, elindeki yüzlerce SIM kartlarla kimsenin aklına gelmeyecek bir şey yaptı. Uyguladığı ilginç yöntemle 191 gram altın çıkardı ve gören herkesi şaşkına çevirdi.
Akıllı telefonlarda iletişim için kullanılan SIM kartlar, Çinli bir adam için binlerce lira gelir sağladı. Peki herkesi şaşkına çeviren bu olayda adam nasıl bir yöntem uyguladı?
Bu ilginç olayın ardından uzmanlar, iddiaları mercek altına aldı ve teknik analizler yaptı. Bir SIM karttaki gerçek altın içeriğinin yaklaşık 0,47 miligram olduğu belirlendi. Bu verilere göre, 191 gram altın elde edebilmek için yaklaşık 400 bin adet SIM kartın işlenmesi gerekiyor. Bu rakam, videoda öne sürülen verilerle tezat oluşturuyor.
Eleştiriler ve tartışmaların ardından bloggerdan açıklama geldi. Kullanılan malzemelerin sadece "sıradan SIM kartlar" olmadığını, iletişim elektroniği sektöründen elde edilen özel altın kaplama atık çipler olduğunu belirtti. Bu açıklama, iddiaların gerçeklik payını artırsa da, yüz binlerce SIM kartın işlenmesi yine de gerektiği gerçeğini değiştirmiyor.