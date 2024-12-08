Herkes o küçük dokunuşun peşinde... Somer Sivrioğlu erimeyen turşunun sırrını açıkladı

Masterchef programında uzun süredir jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu, zaman zaman kendi menülerinde kullandığı püf noktaları da açıklıyor. Sivrioğlu, turşu hazırlarken sebzelerin çok ama çok iyi sıkıştırılması ve bastırılması gerekiyor. Aynı zamanda su oranı da çok az miktarda eklenmeli.