Herkes o küçük dokunuşun peşinde... Somer Sivrioğlu erimeyen turşunun sırrını açıkladı
Erimeyen ve kıtır kıtır turşu yapan bu inceliklere dikkat ederek, ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun kıtırlık katan sırrını uygulayabilirsiniz. Aklınızdan çıkarmayın, ayrıntılar lezzetin tamamlayıcısıdır
Turşu kurarken nelere dikkat edilmeli? İşte bu sorunun cevabını merak ediyorsanız, Masterchef'in daimi jürisi Somer Sivrioğlu'nun turşuya lezzet katan sırrını şimdi sizlerle paylaşıyoruz.
Turşu hazırlarken özen gösterilmesi gereken birkaç püf nokta bulunmaktadır. Bilhassa lezzetli ve kıtır kıtır turşu elde etmek isteyenlerin bu inceliklere dikkat etmeleri, netice olarak turşunun niteliğini belirleyebilir.
Sofralarımızın olmazsa olmaz lezzetlerinden turşuyu kurarken, tecrübeli şeflerin küçük dokunuşlarından biri de kullanılan ürünlerin niteliği ve dengeli bir kıvamda hazırlanmasıdır.
Masterchef programında uzun süredir jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu, zaman zaman kendi menülerinde kullandığı püf noktaları da açıklıyor. Sivrioğlu, turşu hazırlarken sebzelerin çok ama çok iyi sıkıştırılması ve bastırılması gerekiyor. Aynı zamanda su oranı da çok az miktarda eklenmeli.