Herkes yapıyor ama uzmanlar uyarıyor! Sofrada yapılan bu alışkanlık sandığınız kadar masum değil

SADECE KİLO DEĞİL, METABOLİK SAĞLIK DA GÜNDEMDE

Hızlı yeme alışkanlığıyla ilgili dikkat çeken noktalardan biri de metabolik sağlıkla olan bağlantısı. 29 çalışmanın ve 465 binden fazla kişinin verilerini değerlendiren bir meta-analizde, daha hızlı yemek yemenin metabolik sendromla ilişkili olduğu bulundu. Aynı araştırmada hızlı yeme; merkezi obezite, yüksek tansiyon, düşük HDL kolesterol, yüksek trigliserid ve yüksek açlık kan şekeri gibi göstergelerle de bağlantılıydı. Araştırmacılar, yeme hızının azaltılmasının metabolik sendromun yönetiminde yararlı olabileceğini belirtti. Ancak bu sonuçların bir ilişki gösterdiği, tek başına hızlı yemenin bu hastalıkların doğrudan nedeni olduğunu kanıtlamadığı unutulmamalı.