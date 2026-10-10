Herkes yapıyor ama uzmanlar uyarıyor! Sofrada yapılan bu alışkanlık sandığınız kadar masum değil
Günlük hayatın en sıradan alışkanlıklarından biri olan hızlı yemek, yalnızca sofradaki süreyi kısaltmıyor. Araştırmalar, yemek yeme hızının kilo kontrolü ve metabolik sağlıkla ilişkili olabileceğine işaret ediyor. Özellikle hızlı yiyen kişilerde daha yüksek vücut kitle indeksi, bel çevresi ve metabolik sendrom görülme olasılığının daha fazla olabileceği belirtiliyor. Uzmanlar ise yeme hızını düşürmenin daha kontrollü beslenmeye yardımcı olabileceğine dikkat çekiyor.
GÜNLÜK HAYATTA FARK ETMEDEN YAPILIYOR
İş, okul, çocuklar veya günlük koşuşturma derken birçok kişi öğünlerini kısa sürede tamamlıyor. Tabağın başına oturmakla son lokmayı yemek arasında geçen süre bazen fark edilmeyecek kadar kısalıyor. Oysa araştırmalar, yalnızca ne yendiğinin değil, yeme hızının da sağlık açısından dikkate alınması gereken bir davranış olabileceğini gösteriyor. Özellikle düzenli şekilde hızlı yemek yiyen kişiler üzerinde yapılan çalışmalar, bu alışkanlık ile bazı metabolik risk göstergeleri arasında bağlantı bulunduğuna işaret ediyor. Bu nedenle sofrada geçirilen sürenin yalnızca zaman yönetimi açısından değerlendirilmemesi gerekiyor.
VÜCUT TOKLUK SİNYALİNİ ALMADAN YEMEK BİTEBİLİYOR
Yemeğin çok hızlı tüketilmesi, kişinin doyduğunu fark etmesi için gereken zamanı kısaltabiliyor. Böylece kişi, tokluk hissi belirginleşmeden öğününü tamamlayabiliyor. Bu durum bazı kişilerde ihtiyacından daha fazla yemek tüketmesine zemin hazırlayabiliyor. Hızlı yemek ile obezite göstergeleri arasındaki ilişkiyi inceleyen sistematik derlemelerde de daha yüksek yeme hızının daha yüksek vücut kitle indeksi ve bel çevresiyle bağlantılı olduğu bildirildi.
SADECE KİLO DEĞİL, METABOLİK SAĞLIK DA GÜNDEMDE
Hızlı yeme alışkanlığıyla ilgili dikkat çeken noktalardan biri de metabolik sağlıkla olan bağlantısı. 29 çalışmanın ve 465 binden fazla kişinin verilerini değerlendiren bir meta-analizde, daha hızlı yemek yemenin metabolik sendromla ilişkili olduğu bulundu. Aynı araştırmada hızlı yeme; merkezi obezite, yüksek tansiyon, düşük HDL kolesterol, yüksek trigliserid ve yüksek açlık kan şekeri gibi göstergelerle de bağlantılıydı. Araştırmacılar, yeme hızının azaltılmasının metabolik sendromun yönetiminde yararlı olabileceğini belirtti. Ancak bu sonuçların bir ilişki gösterdiği, tek başına hızlı yemenin bu hastalıkların doğrudan nedeni olduğunu kanıtlamadığı unutulmamalı.
MİDE DE BU HIZDAN ETKİLENEBİLİYOR
Hızlı yemek yalnızca uzun vadeli risklerle ilgili değil. Öğünün aceleyle tüketilmesi, daha büyük lokmalar alınmasına ve yiyeceklerin yeterince çiğnenmeden yutulmasına neden olabiliyor. Cleveland Clinic, hızlı yemekle birlikte hazımsızlık, şişkinlik, gaz ve mide yanması gibi yakınmaların ortaya çıkabileceğine dikkat çekiyor. Yemek sırasında daha fazla hava yutulması da bazı kişilerde karın bölgesindeki rahatsızlığı artırabiliyor.