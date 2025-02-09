Herkesin kokusuna burun kıvırdığı şifa kaynağı. Kıyma harcına konulduğunda lezzetini 5’e katlıyor
Bazı ev hanımlarının kıyma yaparken harca eklemekten kaçındığı kuyruk yağı köftenin lezzetini 5 kat artırıyor. Kokusuna bile tahammül edilemeyen kuyruk yağını Canan Karatay da öneriyor.
Köftelerin lezzetini katlamak çok basit. Tek yapmanız gereken kuyruk yağı eklemek. Köftenin harcına kuyruk yağı eklediğinizde dışarıdan bir daha köfte yemeyeceksiniz.
Prof. Dr. Canan Karatay’ın da tavsiye ettiği kuyruk yağı köftenin lezzetini 5 kat artırıyor. Kuyruk ayrıca lezzetin yanı sıra köfteye şifa da katıyor.
Vücutta ağrı ve tutulmaların olduğu bölgelere sürülünce rahatlatarak iyileştiren kuyruk yağının şifası ise saymakla bitmiyor.