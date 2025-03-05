Herkesin masasında bir tane var! Beyinde toksik seviyeyi yükseltiyor
Beyindeki toksik mikroplastiklerin milyonlarca kişi tarafından kullanılan bir üründen kaynaklandığı iddia ediliyor. Uzmanlar, artan sakatlayıcı hastalıkların arkasında mikroplastiklerin olduğunu öne sürüyor. İşte başucunuzda bulunan o ürün…
Muhtemelen masanızda, mutfak tezgahınızda veya yatağınızın başucundaki komodinde bir tane vardır.
Bilim insanları, insanların beyinlerindeki toksik mikroplastik seviyesini azaltmak için şişelenmiş sudan uzak durmaları gerektiği konusunda uyarıyor.
Kanadalı araştırmacılar, yalnızca şişelenmiş sudan filtrelenmiş suya geçmenin, mikroplastik alımını yüzde 90 oranında azaltabileceğini, her yıl yaklaşık 90.000 parçacıktan 4.000 parçacığa düşebileceğini söylüyor.