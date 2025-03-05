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  4. Herkesin masasında bir tane var! Beyinde toksik seviyeyi yükseltiyor

Herkesin masasında bir tane var! Beyinde toksik seviyeyi yükseltiyor

Beyindeki toksik mikroplastiklerin milyonlarca kişi tarafından kullanılan bir üründen kaynaklandığı iddia ediliyor. Uzmanlar, artan sakatlayıcı hastalıkların arkasında mikroplastiklerin olduğunu öne sürüyor. İşte başucunuzda bulunan o ürün…

Herkesin masasında bir tane var! Beyinde toksik seviyeyi yükseltiyor - Sayfa 1

Muhtemelen masanızda, mutfak tezgahınızda veya yatağınızın başucundaki komodinde bir tane vardır.

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Herkesin masasında bir tane var! Beyinde toksik seviyeyi yükseltiyor - Sayfa 2

Bilim insanları, insanların beyinlerindeki toksik mikroplastik seviyesini azaltmak için şişelenmiş sudan uzak durmaları gerektiği konusunda uyarıyor.

 

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Herkesin masasında bir tane var! Beyinde toksik seviyeyi yükseltiyor - Sayfa 3

Kanadalı araştırmacılar, yalnızca şişelenmiş sudan filtrelenmiş suya geçmenin, mikroplastik alımını yüzde 90 oranında azaltabileceğini, her yıl yaklaşık 90.000 parçacıktan 4.000 parçacığa düşebileceğini söylüyor.

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Herkesin masasında bir tane var! Beyinde toksik seviyeyi yükseltiyor - Sayfa 4

Maruziyeti azaltmaya yönelik pratik stratejilerin vurgulandığı rapor,  geçen ay yayınlanan ve bazı insan beyinlerinin artık 7 grama kadar plastik içerdiğini ortaya koyan araştırmanın ardından geldi .

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