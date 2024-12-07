Hık demiş burnundan düşmüş: Yeşilçam efsanelerinin günümüz oyuncularıyla şaşırtan benzerliği!

Bir döneme damga vuran Yeşilçam efsaneleri, günümüzde halen adından söz ettiriyor. Kimi zaman televizyon kanalları eski filmleri yeniden izleyici ile buluştururken, o eski nostaljik günlere birkaç saat de olsa geri dönüyoruz. Öyle ki Yeşilçam filmlerininin tadını günümüzdeki yüzlerce dizi veya film vermiyor.