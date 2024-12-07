Hık demiş burnundan düşmüş: Yeşilçam efsanelerinin günümüz oyuncularıyla şaşırtan benzerliği!
Yeşilçam’ın efsaneleri olarak akıllarda kalan pek çok güzel oyuncunun, günümüz sanatçıları ile benzerliği sosyal medyada gündem oldu. ‘Hık demiş burnundan düşmüş’ deyimi gerçek oldu.
Bir döneme damga vuran Yeşilçam efsaneleri, günümüzde halen adından söz ettiriyor. Kimi zaman televizyon kanalları eski filmleri yeniden izleyici ile buluştururken, o eski nostaljik günlere birkaç saat de olsa geri dönüyoruz. Öyle ki Yeşilçam filmlerininin tadını günümüzdeki yüzlerce dizi veya film vermiyor.
Yeşilçam denince akla onlarca güzel kadın sanatçımız geliyor. Itır Esen, Emel Sayın, Türkan Şoray ve pek çok Yeşilçam güzeli izlerken kendilerine hayran bırakmayı başardı. Şimdi ise sosyal medya, günümüz oyuncuları ve Yeşilçam sanatçılarının birbirine benzerliğini konuşuyor.
Afra Saraçoğlu, Burcu Biricik, Melike İpek Yalova daha birçok isim, ‘hık demiş burnundan düşmüş’ deyimini bir kez daha gözler önüne serdi. İşte Efsane sanatçıların günümüz oyuncularıyla hayrete düşüren benzerlikleri…