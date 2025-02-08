Hileli peyniri şipşak anlama yolu! Dakikalar içerisinde kendini belli ediyor

SICAK SU TESTİ DAKİKALAR İÇERİSİNDE BELLİ EDİYOR

Sozcu.com.tr'de paylaşılan bilgilere göre, Bir parça peyniri sıcak suya koyun. Eğer peynir tamamen eriyip suya karışırsa, içinde nişasta veya jelatin gibi katkılar olabilir. Gerçek peynir ise sıcak suda hafifçe yumuşar ancak erimez.