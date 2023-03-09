Hindistan’da "renklerin festivali" kutlandı Hindistan'da geleneksel "Holi" bahar festivali, COVID-19 salgını nedeniyle verilen 2 yıllık aradan sonra ülke genelinde coşkuyla karşılandı.

Hint kültüründe baharın gelişini temsil eden renklerin festivali "Holi" milyonlarca kişi tarafından şenliklerle kutlandı. 1 | 7

COVID-19 salgını nedeniyle 2 yıl ara verilen festivali kutlamak için birbirlerine parlak renkli toz ve su balonları fırlatan halk renkli görüntülere sahne oldu. 2 | 7

Hindistan Başbakanı Narendra Modi Twitter hesabından, "Sevincin ve coşkunun tüm renkleri her zaman sizinle olsun. Hepinize mutlu ve renkli bir Holi diliyorum." paylaşımı yaptı. 3 | 7