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Hindistan’da "renklerin festivali" kutlandı

Hindistan'da geleneksel "Holi" bahar festivali, COVID-19 salgını nedeniyle verilen 2 yıllık aradan sonra ülke genelinde coşkuyla karşılandı.

Hint kültüründe baharın gelişini temsil eden renklerin festivali "Holi" milyonlarca kişi tarafından şenliklerle kutlandı.

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COVID-19 salgını nedeniyle 2 yıl ara verilen festivali kutlamak için birbirlerine parlak renkli toz ve su balonları fırlatan halk renkli görüntülere sahne oldu.

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi Twitter hesabından, "Sevincin ve coşkunun tüm renkleri her zaman sizinle olsun. Hepinize mutlu ve renkli bir Holi diliyorum." paylaşımı yaptı.

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Hindistan'da her sene 8 Mart'ta kutlanan "Holi Festivali" bölgelere bağlı olarak birkaç gün devam ediyor.

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