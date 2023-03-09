Hindistan’da "renklerin festivali" kutlandı
Hindistan'da geleneksel "Holi" bahar festivali, COVID-19 salgını nedeniyle verilen 2 yıllık aradan sonra ülke genelinde coşkuyla karşılandı.
Hint kültüründe baharın gelişini temsil eden renklerin festivali "Holi" milyonlarca kişi tarafından şenliklerle kutlandı.
COVID-19 salgını nedeniyle 2 yıl ara verilen festivali kutlamak için birbirlerine parlak renkli toz ve su balonları fırlatan halk renkli görüntülere sahne oldu.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi Twitter hesabından, "Sevincin ve coşkunun tüm renkleri her zaman sizinle olsun. Hepinize mutlu ve renkli bir Holi diliyorum." paylaşımı yaptı.
Hindistan'da her sene 8 Mart'ta kutlanan "Holi Festivali" bölgelere bağlı olarak birkaç gün devam ediyor.