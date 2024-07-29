Hipertansiyon hastaları için beslenme önerileri! Hipertansiyona hangi besinler iyi gelir?
Tansiyon, kanın damar duvarına yaptığı basınçtır. Kan basıncının 140/90 mmHg'nın üzerinde olmasına ise hipertansiyon (yüksek tansiyon) denir. Araştırmalar hipertansiyon oluşumunda beslenmenin etkili olduğunu göstermektedir. Yapılan çalışmalara göre uygun bir beslenme planı ve kilo kontrolü hipertansiyonun tedavisinde etkili olmaktadır. Peki, hipertansiyon belirtileri nelerdir? Hipertansiyonla baş etmede günlük beslenme önerileri nelerdir? İşte detaylar…
Hipertansiyon belirtileri nelerdir?
Baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, halsizlik, kalp ağrısı, ritim bozuklukları, burun kanaması, bacaklarda şişlik, sürekli idrara çıkma isteği hipertansiyon belirtilerindendir.
Hipertansiyonla baş etmede günlük beslenme önerileri
Meyveler, hem posa hem de potasyum içeriği nedeni ile hipertansiyonun kontrolünde yardımcıdır. Ancak aşırı meyve tüketimi de kilo kontrolünü zorlaştırabilir. Sebze tüketimini artırın. Her gün 1 tabak salata ve 1 tabak sebze yemeği yemeye özen gösterin. Ancak pişirilen sebzelere tuz eklemeyin ve az miktarda sıvı yağ kullanarak pişirin. Sebze ve meyve grubundan günde 4-5 porsiyon tüketilmesi yeterli olacaktır.
Kalsiyum, hipertansiyonun kontrolü için gerekli bir mineraldir. Bu nedenle az yağlı süt ve süt ürünleri tüketilmesi yararlıdır. Süt, yoğurt, peynir, Ispanak, pazı, lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, somon, sardalya gibi balıklar kalsiyum bakımından zengindir.
Tuzsuz badem, fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar magnezyum açısından zengin oldukları için, hipertansiyonun beslenme tedavisine yardımcı olurlar. Günde 2 yemek kaşığı yağlı tohum alımı yeterlidir.