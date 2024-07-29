Hipertansiyon hastaları için beslenme önerileri! Hipertansiyona hangi besinler iyi gelir?

Hipertansiyonla baş etmede günlük beslenme önerileri

Meyveler, hem posa hem de potasyum içeriği nedeni ile hipertansiyonun kontrolünde yardımcıdır. Ancak aşırı meyve tüketimi de kilo kontrolünü zorlaştırabilir. Sebze tüketimini artırın. Her gün 1 tabak salata ve 1 tabak sebze yemeği yemeye özen gösterin. Ancak pişirilen sebzelere tuz eklemeyin ve az miktarda sıvı yağ kullanarak pişirin. Sebze ve meyve grubundan günde 4-5 porsiyon tüketilmesi yeterli olacaktır.