Hipotansiyon nedir? Hipotansiyon tedavi yöntemleri!
Tansiyonda sınır 120-80 mmHg'dir. Hipotansiyon ya da bilinen adıyla düşük tansiyon kan basıncı değerinin 90/60’dan daha düşük olmasıdır. Peki, hipotansiyon belirtileri ve nedenleri nelerdir? Hipotansiyon tedavisi nasıldır? İşte detaylar…
Hipotansiyon nedir?
Hipotansiyon, sistolik kan basıncının normal değerlerin altına düşmesidir. Bu değerler büyük tansiyon için 90 mmHg, küçük tansiyon için 60 mmHg olarak kabul edilir.
Hipotansiyon belirtileri nelerdir?
Baş dönmesi
Sersemlik hissi
Gözlerde kararma ve bulanık görme
Halsizlik ve yorgunluk
Bulantı
Bayılma
Odaklanmada güçlük
Hızlı veya düzensiz kalp atışları (Aritmi)
Soluk cilt
Hipotansiyon nedenleri nelerdir?
Vücudun aşırı derecede susuz kalması
Sağlıksız ve dengesiz beslenme
Alınan bazı tansiyon, kalp ve idrar söktürücü ilaçlar
Uzun bir süre hareketsiz kalmak
Uzun bir süre sıcakta kalmak
Kalp yetmezliği
Damar genişlemeleri
Hamilelik
Hipotansiyon tedavisi
Düşük tansiyonun (hipotansiyon) tedavisi, altında yatan nedenlere ve semptomların şiddetine bağlı olarak değişebilir. Tedavi, altta yatan nedenin belirlenmesine dayanır ve şu şekilde olabilir.
Altta yatan nedenin tedavi edilmesi
İlaç tedavisinin düzenlenmesi
Sıvı ve tuz alımının artırılması
Damar içi sıvı tedavisi
Düşük karbonhidratlı beslenilmesi
Öğünlerin küçültülmesi ve öğün sonrası istirahat edilmesi
Oturur ve yatar pozisyondan kalkarken yavaş hareket edilmesi