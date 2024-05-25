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  4. Hipotansiyon nedir? Hipotansiyon tedavi yöntemleri!

Hipotansiyon nedir? Hipotansiyon tedavi yöntemleri!

Tansiyonda sınır 120-80 mmHg'dir. Hipotansiyon ya da bilinen adıyla düşük tansiyon kan basıncı değerinin 90/60’dan daha düşük olmasıdır. Peki, hipotansiyon belirtileri ve nedenleri nelerdir? Hipotansiyon tedavisi nasıldır? İşte detaylar…

Hipotansiyon nedir? Hipotansiyon tedavi yöntemleri! - Sayfa 1

 Hipotansiyon nedir?

Hipotansiyon, sistolik kan basıncının normal değerlerin altına düşmesidir. Bu değerler büyük tansiyon için 90 mmHg, küçük tansiyon için 60 mmHg olarak kabul edilir.

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Hipotansiyon nedir? Hipotansiyon tedavi yöntemleri! - Sayfa 2

Hipotansiyon belirtileri nelerdir?

Baş dönmesi

 Sersemlik hissi

 Gözlerde kararma ve bulanık görme

 Halsizlik ve yorgunluk 

 Bulantı 

Bayılma

 Odaklanmada güçlük

 Hızlı veya düzensiz kalp atışları (Aritmi)

 Soluk cilt

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Hipotansiyon nedir? Hipotansiyon tedavi yöntemleri! - Sayfa 3

Hipotansiyon nedenleri nelerdir?

 Vücudun aşırı derecede susuz kalması

Sağlıksız ve dengesiz beslenme

Alınan bazı tansiyon, kalp ve idrar söktürücü ilaçlar

Uzun bir süre hareketsiz kalmak

Uzun bir süre sıcakta kalmak

Kalp yetmezliği

Damar genişlemeleri

Hamilelik 

 

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Hipotansiyon nedir? Hipotansiyon tedavi yöntemleri! - Sayfa 4

Hipotansiyon tedavisi

 Düşük tansiyonun (hipotansiyon) tedavisi, altında yatan nedenlere ve semptomların şiddetine bağlı olarak değişebilir. Tedavi, altta yatan nedenin belirlenmesine dayanır ve şu şekilde olabilir.

Altta yatan nedenin tedavi edilmesi

İlaç tedavisinin düzenlenmesi

Sıvı ve tuz alımının artırılması

Damar içi sıvı tedavisi

Düşük karbonhidratlı beslenilmesi

 Öğünlerin küçültülmesi ve öğün sonrası istirahat edilmesi

Oturur ve yatar pozisyondan kalkarken yavaş hareket edilmesi

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