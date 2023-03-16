Hırvatistan'da Işık Festivali düzenlendi
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de baharın gelişini simgeleyen "Işık Festivali" düzenlendi.
Zagreb'de 5'incisi düzenlenen festivalde, şehir merkezindeki bina ve parklara ışıklar yansıtılarak görsel şölen oluşturuldu.
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Etkinlik kapsamında, bina ve parkların farklı desenlere büründüğü görüldü.
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Çok sayıda kişi, şehirdeki festival alanlarına giderek fotoğraf çektirdi.
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Zagreb Belediyesi Turizm Birliği tarafından düzenlenen festival, 19 Mart'a kadar devam edecek.
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