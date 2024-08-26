Hititler'den kalan 3 bin 500 yıllık göl kurudu
Sivas'ta Hititler‘e ait Sarissa antik kenti yakınlarındaki bulunan “Suppitassu” Kral Gölü kuraklığa teslim oldu.
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bulunan Hititler‘e ait Sarissa antik kenti yakınlarındaki “Suppitassu” Kral Gölü kuruyarak sazlıklara teslim oldu.
Tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sivas'ta bulunan Hititler'den kalma Suppitassu Gölü tamamıyla kurudu. 3 bin 500 yıl önce Hitit kralının baharı karşıladığı ve arınmak için kullandığı göl, iklimsel değişikliklere yenik düştü.
Sarissa Antik Kenti yakınlarında bulunan ve manzarası ile bir dönem kendine hayran bırakan Suppitassu Gölü, sazlıklarla kaplandı. Alman bilim insanlarınca incelenen ve bir dönem yaklaşık 7 metre derinliğe sahip olan Suppitassu Gölü'nün yağışlarla birlikte yeniden su tutması bekleniyor.
“3 bin 500 yıllık bir tarihi var”
Suppitassu Gölü ile ilgili bilgiler veren Hüseyin Boran, “Bu göl 1977 yılında başlayan Sarissa kazılarının ardından bulundu. Suppitassu Gölü'nde bir tapınak varmış ve şenlikler yapılırmış.