Hititler'den kalan 3 bin 500 yıllık göl kurudu

Sarissa Antik Kenti yakınlarında bulunan ve manzarası ile bir dönem kendine hayran bırakan Suppitassu Gölü, sazlıklarla kaplandı. Alman bilim insanlarınca incelenen ve bir dönem yaklaşık 7 metre derinliğe sahip olan Suppitassu Gölü'nün yağışlarla birlikte yeniden su tutması bekleniyor.

