Horlama nasıl geçer? İşte geceleri rahat nefes almak için 10 doğal çözüm

FAZLA KİLOLARINIZDAN KURTULUP BOYUN BÖLGESİNİ RAHATLATIN

Vücuttaki fazla kilolar sadece göbek bölgesinde değil, boğaz ve boyun çevresindeki dokularda da yağ birikimine neden olur. Boyun çevresindeki bu fazlalıklar, siz uykuya dalıp kaslarınız gevşediğinde iç tarafa doğru baskı uygulayarak nefes yolunu daraltır. Özellikle kısa sürede alınan kilolar sonrasında horlamaya başlayan kişilerin tek yapması gereken ideal kilolarına geri dönmektir. Dengeli bir kilo verme süreci boğazdaki bu mekanik baskıyı azaltarak horlamayı kökten bitirebilir. Hafifleyen bir beden, geceleri çok daha sessiz ve kaliteli bir nefes anlamına gelir.