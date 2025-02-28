Horlamaya son! Bu hareketi günde 5 dakika yapın; Mışıl mışıl uykunun sırrı

Uyku, bir canlının en önemli ihtiyacıdır. Özellikle gece uykularının düzenli olması yıllardır uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor. Ancak uyku apnesi, nefes darlığı ve horlama gibi etkenler hem sizin hem de başkasının uyku düzenini bozabilir.