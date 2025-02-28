Horlamaya son! Bu hareketi günde 5 dakika yapın; Mışıl mışıl uykunun sırrı
Horlama sesi geceleri insanları en rahatsız eden durumlardan biri. Hem uyuyan kişi konforlu ve sağlıklı bir uyku alamazken, yanındaki kişilere de rahatsızlık verebilir. Günde sadece 5 dakika yapacağınız bir egzersiz, daha derin ve sessiz bir uykunun kapılarını aralıyor.
Geceleri eşiniz, arkadaşınız veya ailenizden biriyle aynı odada uyuyorsanız, horlama sesi gecenizi mahvedebilir. Nefes alıp vermeyle ilgili olan bu durum, kimi zaman burunda et olmasından, fazla kilolardan veya sigara tüketimi gibi faktörlere bağlı olabiliyor.
Uyku, bir canlının en önemli ihtiyacıdır. Özellikle gece uykularının düzenli olması yıllardır uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor. Ancak uyku apnesi, nefes darlığı ve horlama gibi etkenler hem sizin hem de başkasının uyku düzenini bozabilir.
Dünyaca ünlü futbolculardan Erling Haaland, Gwyneth Paltrow ve Ashley Graham gibi isimler geceleri ağız bantlama yöntemi kullanarak uyuyor. Genelde ağız bantlama, horlamaya karşı yaygın bir çözüm olarak biliniyor ve kaliteli uykunun sırlarından biri. Ancak sadece bununla bitmiyor. Günde sadece 5 dakika yapacağınız bir hareket ile, geceleri daha kaliteli uyumak mümkün.