Hücreleri koruyan güçlü antioksidan deposu: Siyah sarımsak

SIRADAN SARIMSAKTAN ŞİFA BOMBASINA: SİYAH SARIMSAĞIN GÜCÜ

Tıp dünyası bugünlerde, mutfaklarımızda yıllardır sessiz sedasız duran bir besinin geçirdiği evrimi ve ortaya çıkardığı şoke edici sonuçları konuşuyor. Bildiğimiz beyaz sarımsağın belirli ısı ve nem odalarında haftalarca bekletilmesiyle üretilen siyah sarımsak, sıradan bir yiyecek olmaktan çıkıp tam bir şifa bombasına dönüştü. Fermantasyon adı verilen bu doğal süreç, sarımsağın o çok sevilen ama sosyal hayatta kaçınılan kokusunu tamamen yok ediyor. Kokusuz, jelimsi ve hafif tatlı bir kıvama gelen bu besin, artık sağlığına değer verenlerin bir numaralı gizli silahı haline geldi.