Hücreleri yenileyen asırlık mucize: Her gün bir avuç dut kurusu yemeniz için 10 haklı neden!

DAMARLARDAKİ YAŞAM SIVISINI ARTIRAN DEMİR GÜCÜ

Günlük hayatta sürekli yorgun uyanıyor, elleriniz ve ayaklarınız bir türlü ısınmıyorsa sebebi demir eksikliği olabilir. Kuru dut, bitkisel kaynaklı demir mineralleri açısından doğadaki en cömert alternatiflerden biridir. Düzenli tüketimde hemoglobin sentezini destekleyerek kan hücrelerinin üretim döngüsünü hızlandırır. Kansızlığın getirdiği konsantrasyon eksikliği ve kronik baş dönmesi gibi yaşam kalitesini düşüren semptomları yatıştırır. Hayvansal gıda tüketmeyen vejetaryen ve vegan bireyler için de eşsiz bir demir takviyesidir. Gün içinde atıştıracağınız küçük bir porsiyon, hücrelerinize taşınan oksijen miktarını artırarak size canlandırıcı bir etki sunar.