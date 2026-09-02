Hücresel kodları yeniden yazan güç: Baklagiller sağlığımızın gizli koruyucusu mu?

YEŞİL MERCİMEK

Yeşil mercimek, bitkisel protein ve demir minerali oranı en yüksek baklagillerden biri olup, kansızlık (anemi) problemi yaşayanlar için adeta doğal bir kan yapıcıdır. Sporcular ve kas kütlesini artırmak isteyenler için hayvansal proteine en güçlü alternatif olarak dokuların hızla onarılmasını sağlar. Glisemik indeksi çok düşük olduğu için insülin direncini kırmada etkilidir ve gün boyu dengeli bir enerji salınımı sunarak tatlı krizlerini engeller. Bağırsak hareketlerini düzenleyen yoğun lif yapısıyla kronik kabızlık sorunlarını giderir ve sindirim kanalını temizler.