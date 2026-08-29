Hücresel yenilenmenin yeşil sırrı: Dereotunun vücutta yarattığı 10 mucizevi etki

SİNDİRİM SİSTEMİNİ RAHATLATIN VE GAZDAN ARININ

Dereotu, sindirim kanalı üzerindeki kasları gevşetici etkisi sayesinde yemek sonrasında oluşan şişkinlik ve gaz şikayetlerini en aza indirir. Mide asitlerini dengeleyici yapısıyla reflü ve gastrit ağrılarının hafifletilmesinde oldukça başarılı bir doğal yardımcıdır. Bağırsak hareketlerini optimize ederek kronik kabızlık veya hazımsızlık problemleri yaşayan bireyler için sindirimi ciddi ölçüde rahatlatır. Bağırsaktaki yararlı bakterileri besleyen yapısı sayesinde sindirim sisteminin genel emilim kalitesini ve konforunu artırır. Hafif bir mide için salatalara eklenmesi harika bir çözümdür.