Huzursuz bacak sendromu belirtileri nelerdir? Huzursuz bacak sendromu ağrısı nasıl geçer?

HUZURSUZ BACAK SENDROMU ÇEŞİTLERİ

Huzursuz bacak sendromu (HBS) klinik olarak iki ana grupta incelenir: primer (idiyopatik) ve sekonder (ikincil). Primer huzursuz bacak sendromunun nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik yatkınlık önemli bir rol oynar. Bu form, genetik ve genetik olmayan idiyopatik olarak ikiye ayrılabilir ve genellikle genç yaşlarda başlayarak kronik bir seyir izler. Sekonder huzursuz bacak sendromu ise altta yatan başka bir sağlık sorununun sonucu olarak ortaya çıkar. Polinöropati, Parkinson hastalığı, gebelik, demir eksikliği anemisi, böbrek yetmezliği, bazı romatizmal hastalıklar ile vitamin ve mineral eksiklikleri bu türün en sık nedenleri arasında yer alır. Dolayısıyla primer formda belirgin bir tetikleyici bulunmazken, sekonder formda altta yatan hastalığın tedavisi öncelikli hale gelir. Bu ayrım, hem tanı sürecinde hem de tedavi yaklaşımında kritik öneme sahiptir.