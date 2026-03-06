Huzursuz bacak sendromu belirtileri nelerdir? Huzursuz bacak sendromu ağrısı nasıl geçer?
Huzursuz bacak sendromu, özellikle akşam ve gece saatlerinde bacaklarda ortaya çıkan rahatsız edici hisler ve hareket ettirme isteğiyle karakterize nörolojik bir hastalıktır; uyku düzenini ve yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir.
HUZURSUZ BACAK SENDROMU NEDİR?
Huzursuz bacak sendromu (HBS), kişinin özellikle dinlenme halinde ya da gece yatarken bacaklarında tarif etmesi zor, rahatsız edici duyumlar hissetmesi ve buna bağlı olarak bacaklarını hareket ettirme ihtiyacı duymasıyla ortaya çıkan nörolojik bir tablodur. Hastalar bu hissi genellikle karıncalanma, yanma, çekilme, batma ya da “içten gelen bir huzursuzluk” şeklinde ifade eder. Şikâyetler çoğunlukla akşam saatlerinde belirginleşir ve hareketle geçici olarak azalır. Bu nedenle hastalık en çok uykuya dalma sürecinde sorun yaratır.
HUZURSUZ BACAK SENDROMUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Huzursuz bacak sendromunun en belirgin özelliği, bacakları hareket ettirme isteğinin kontrol edilemez bir şekilde ortaya çıkmasıdır. Özellikle uzun süre oturma, uzanma, yolculuk yapma ya da televizyon izleme gibi hareketsiz kalınan durumlarda belirtiler artar. Kişi ayağa kalkıp yürüdüğünde ya da bacaklarını hareket ettirdiğinde şikâyetler geçici olarak hafifler. Çoğu hastada belirtiler gece saatlerinde yoğunlaştığı için uykuya dalma güçlüğü, sık uyanma ve sabah yorgun kalkma gibi sorunlar gelişir. Uzun vadede kronik uykusuzluk, dikkat azalması ve yaşam kalitesinde düşüş görülebilir.
HUZURSUZ BACAK SENDROMUNUN NEDENLERİ NELERDİR?
Huzursuz bacak sendromu birincil (primer) ya da ikincil (sekonder) olarak ortaya çıkabilir. Primer formda genellikle ailesel yatkınlık söz konusudur ve belirgin bir altta yatan hastalık saptanmaz. Beyindeki dopamin sistemine ilişkin işlev bozukluklarının rol oynadığı düşünülmektedir. Sekonder form ise demir eksikliği, kronik böbrek yetmezliği, diyabet, periferik nöropati ve bazı nörolojik hastalıklarla ilişkili olabilir. Gebelik döneminde, özellikle son üç ayda, geçici olarak huzursuz bacak belirtileri görülebilir. Ayrıca bazı ilaçlar da şikayetleri artırabilir.
HUZURSUZ BACAK SENDROMU ÇEŞİTLERİ
Huzursuz bacak sendromu (HBS) klinik olarak iki ana grupta incelenir: primer (idiyopatik) ve sekonder (ikincil). Primer huzursuz bacak sendromunun nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik yatkınlık önemli bir rol oynar. Bu form, genetik ve genetik olmayan idiyopatik olarak ikiye ayrılabilir ve genellikle genç yaşlarda başlayarak kronik bir seyir izler. Sekonder huzursuz bacak sendromu ise altta yatan başka bir sağlık sorununun sonucu olarak ortaya çıkar. Polinöropati, Parkinson hastalığı, gebelik, demir eksikliği anemisi, böbrek yetmezliği, bazı romatizmal hastalıklar ile vitamin ve mineral eksiklikleri bu türün en sık nedenleri arasında yer alır. Dolayısıyla primer formda belirgin bir tetikleyici bulunmazken, sekonder formda altta yatan hastalığın tedavisi öncelikli hale gelir. Bu ayrım, hem tanı sürecinde hem de tedavi yaklaşımında kritik öneme sahiptir.