Hz İsa’nın ölümü öncesi şoke eden detay! İncil’de yazan gizemli olayı bilim insanları çözdü.
Bilim dünyası,yüzyıllar önce meydana gelen çok önemli bir olayı yıllar sonra çözdü. İncil’de yazan bir olayın gerçekliği kanıtlandı, Hz İsa’nın ölümünden önce yaşananlar tüyler ürpertti.
On yıl önce yayımlanan ve sosyal medyada yeniden gündeme gelen bilimsel çalışma, İncil’de yazan şaşırtıcı gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Hz İsa’nın son nefesini vermeden önce meydana gelen jeolojik olay, kapsamlı çalışma sonucunda ortaya çıktı.
Matta İncili, İsa’nın çarmıhta ölmeden hemen önce haykırmasının ardından “yerin sarsıldığını” söylerken, araştırmacılar 2012 yılında bu ayeti destekleyebilecek bulgulara ulaştıklarını bildirmişti.
Bu konu üzerinde pek çok iddia ve söylem yer alsa da, o dönem yaşananlar bilim insanları tarafından açığa çıkarıldı.
Matta İncili’nde yer alan, Hz. İsa’nın çarmıhta son nefesini verdiği an "yerin sarsıldığına" dair ifadeler, jeologların radarına takıldı. Bilim insanlarından oluşan bir ekip, Hz. İsa’nın çarmıha gerildiğine inanılan noktadan yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Ölü Deniz (Lut Gölü) sediment tabakalarını inceledi. Yapılan analizler, bölgenin o dönemde en az iki büyük depremle sarsıldığını gösteriyor.