İbn-i Sina'nın asırlar önce kitabında yazdığı 5 baharat: Hafıza ve görme yeteneğini artırıyor
Tıp aleminin en saygın kişiliklerinden İbn-i Sina'nın, asırlar öncesinde kitabında önerdiği uygulamaları günümüzde dahi geçerliliğini devam ettiriyor. Tıptaki kılavuz isimlerden İbn-i Sina hem keskin bir hafıza hem de şahin gibi gözler için 5 baharat önerdi
İbn-i Sina, Tıp dünyasında kılavuz kabul edilen düşünürlerden biridir. Halen pek çok kitabı Tıp fakültelerinde okuyan doktor adayları tarafından kullanılmaktadır. Batı dünyasında Avicenna olarak da tanınan İbn-i Sina özellikle yazdığı kitaplardaki verdiği formüllerle sürekli gündem de kalmaya devam ediyor.
Özellikle baharat konusunda derin araştırmalar yapan İbn-i Sina, El-Kanun fi't-Tıb isimli kitabında bu baharatları açıklamıştır. İşte İbn-i Sina'nın önerdiği ve kitabında yazdığı 5 baharat:
BİLİMSEL RAPORLARLA KANITLANDI
Bilimsel incelemeler, İngiltere, Hindistan ve Meksika gibi ülkelerde baharatların hafıza ve beyin sağlığı üzerindeki olumlu tesirlerini ortaya çıkarmıştır. Periyodik şekilde tüketildiklerinde, söz konusu natürel bileşenler bilişsel verimi artırabilir ve zihinsel keskinliği destekleyebilir.