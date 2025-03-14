İbn-i Sina'nın asırlar önce kitabında yazdığı 5 baharat: Hafıza ve görme yeteneğini artırıyor

Baharatlar, sadece yemeklere ve salatalara lezzet katmakla kalmaz, ayrıca sağlığa da pek çok fayda katar. Yüzlerce yıl evvelİbn-i Sina tarafından hafızayı kuvvetlendirmek ve zihni açmak adına tavsiye edilen bu değerli baharatlar, hali hazırda da aynı önemini muhafaza ediyor.