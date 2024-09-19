Keskin hafızaya sahip olmanın sırrı 5 baharat - İbn-i Sina asırlar önce önerdi!
İyi ve kuvvetli bir hafızaya sahip olmak için bu baharatlara sofranızda yer verin. Tıp dünyasının kılavuz ismi İbn-i Sina'nın asırlar önce önerdiği reçete olarak uygulanıyor
Yayınladığı kitaplarla günümüzde bile birçok tıp insanının kılavuz olarak kabul ettiği İbn-i Sina'nın asırlar önce hafızayı keskinleştirmek için baharatları reçete olarak uygulaması, hala uygulanan bir yöntemdir.
İngiltere, Hindistan ve Meksika gibi ülkelerde hafıza, bellek ve beyin sağlığı üzerine yapılan araştırmalara göee baharatların olumlu etkileri bilimsel olarak kanıtlanmıştır ve periyodik bir şekilde tüketildiğinde bilişsel verimliliği artırdığı ispatlanmıştır. Dolayısıyla hafızanın bıçak gibi keskin olmasının sırrı belki de mutfaktaki baharatlarda gizlidir.
Baharat, yemeklere, salatalara ve soslara lezzet katan ve sağlık bakımından oldukça faydalı bir bileşendir. Fakat, yapılan araştırmalar baharatın yalnızca yemeklere lezzet katmakla sınırlı kalmadığını ortaya koydu. Asırlar önce, İbn-i Sina'nın zeka açmak ve hafızayı keskinleştirmek için baharatları önermesi, beyin sağlığı açısından da önemli bir eşik noktası olmuştur.
Haber7.com sitesinde paylaşılan içeriğe göre, hafızayı kuvvetlendiren ve düzenli tüketimde belleği 10 kat artıran baharatlar açıklandı. Tıp dünyası için oldukça önemli bir isim olarak görülen İbn-i Sina da asırlar öncesinde bu baharatları önerdi.