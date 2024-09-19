Keskin hafızaya sahip olmanın sırrı 5 baharat - İbn-i Sina asırlar önce önerdi!

İngiltere, Hindistan ve Meksika gibi ülkelerde hafıza, bellek ve beyin sağlığı üzerine yapılan araştırmalara göee baharatların olumlu etkileri bilimsel olarak kanıtlanmıştır ve periyodik bir şekilde tüketildiğinde bilişsel verimliliği artırdığı ispatlanmıştır. Dolayısıyla hafızanın bıçak gibi keskin olmasının sırrı belki de mutfaktaki baharatlarda gizlidir.