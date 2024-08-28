İç Hastalıkları Uzmanı Arıcı: Obezite tedavisinde psikolojik destek önemli
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sena Arıcı, vücutta aşırı yağ birikimi sonucu ortaya çıkan ciddi bir hastalık olan obeziteye ilişkin açıklamalarda bulundu. Dr. Arıcı, “Bilişsel davranışçı terapi (KDT) gibi yöntemler, yiyecek ve beden algısını değiştirmeye yönelik stratejiler sunar, böylece kilo verme sürecini destekler. Ayrıca obezite tedavisi üzerine yürütülen araştırmalar ve klinik denemeler, yeni tedavi seçeneklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır” dedi.
Türkiye’de obezite görülme oranı yüzde 17 ve ne yazık ki bu oranda her yıl artış görülüyor. Günümüzde obezitenin dünya genelinde önemli bir sağlık sorunu olarak kabul edildiğine işaret eden Acıbadem Ankara Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sena Arıcı bu nedenle toplumun obezite konusunda daha fazla bilgi sahibi olmasının faydalı olacağını söyledi.
Obezitenin, vücutta aşırı miktarda yağ birikmesi sonucu ortaya çıkan bir sağlık durumu olduğunu belirten Dr. Arıcı “Genellikle Vücut Kitle İndeksi (VKİ) kullanılarak değerlendirilir. VKİ’nin 30 veya üzeri olması obezite olarak kabul edilir. Obezite, genetik, çevresel, davranışsal ve metabolik faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklanabilir. Bu faktörler arasında genetik yatkınlık, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, düşük fiziksel aktivite düzeyi, hormonal dengesizlikler ve psikolojik etkenler yer almaktadır” ifadelerini kullandı.
Dr. Arıcı, obezitenin; kalp hastalıkları, Tip 2 diyabet, yüksek tansiyon, bazı kanser türleri, uyku apnesi ve eklem problemleri gibi birçok ciddi sağlık sorununa olduğu gibi yaşam kalitesini etkileyen psikolojik sorunlara da neden olabileceğini ifade etti.
Obeziteyi önlemek ve yönetmek için sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmek, düzenli fiziksel aktivite yapmak ve yeterli uyku almanın önemini vurgulayan Dr. Arıcı, bireylerin profesyonel sağlık danışmanlarından ve diyetisyenlerden destek almasının, kişisel sağlık hedeflerine ulaşmada yardımcı olabileceğini belirtti.