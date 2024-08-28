İç Hastalıkları Uzmanı Arıcı: Obezite tedavisinde psikolojik destek önemli

Türkiye’de obezite görülme oranı yüzde 17 ve ne yazık ki bu oranda her yıl artış görülüyor. Günümüzde obezitenin dünya genelinde önemli bir sağlık sorunu olarak kabul edildiğine işaret eden Acıbadem Ankara Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sena Arıcı bu nedenle toplumun obezite konusunda daha fazla bilgi sahibi olmasının faydalı olacağını söyledi.