İç mimarların önerisi: Havayı temizleyen bu bitkileri evinizden eksik etmeyin

ALOE VERA

Aloe vera evlerde en çok yetiştirilen bitkidir. Aloe vera toksinleri emerek havanın kalitesini iyileştirir. Bu bitki, evdeki hava kirliliğini azaltarak daha sağlıklı bir yaşam ortamı yaratır. Özellikle de çalışma odası ve mutfak için önerilen aloe vera bitkisi sayesinde, evinizdeki kötü havayı temizleyebilirsiniz. Güneş ışığını seven ve sağlıklı büyümek için yeterli miktarda ışığa ihtiyaç duyan aloe vera doğrudan güneş ışığına maruz kalırsa yaprakları yanabilir. Bu nedenle, bitkiyi güneşin dik geldiği öğlen saatlerinde güneş almayan bir yere alınmalıdır. Aloe Vera yaz aylarında haftada bir kez, kış aylarında ise ayda bir kez sulanmalıdır.