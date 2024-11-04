İç mimarların önerisi: Havayı temizleyen bu bitkileri evinizden eksik etmeyin
Evdeki havayı temizleyebilen ve arındırabilen özellikleri ile bitkileri salon ve balkon, gibi evimizin birçok yaşam alanında kullanmalıyız. Peki, evdeki havayı temizleyen bitkiler nelerdir? İşte detaylar…
İNGİLİZ SARMAŞIĞI
İngiliz sarmaşığı, havadaki zehirli gazları çekmesi nedeniyle evin havasını temizleyen bitkiler arasında İngiliz büyük bir öneme sahip bitkidir. İngiliz sarmaşığı, duvar sarmaşığı olarak da bilinir ve güneşi oldukça sever. Bu nedenle aydınlık ortamlarda daha hızla büyür. Toprağı kurudukça sulamanız bitkiniz için faydalıdır. Ev atmosferini temizlerken şık bir görünüm elde etmek için İngiliz sarmaşığını tercih edebilirsiniz.
AREKA PALMİYESİ
Areka palmiyesi evde havayı temizleyen bitki çeşitleri arasında son derece popüler. Areka palmiyesi, kimyasalları önemli ölçüde filtreleyebildiği için temiz bir atmosfer yaratma noktasında destek olmaktadır. Areka palmiyesinin sağlıklı bir şekilde büyümesi için doğrudan güneş almayan fakat aydınlık olan bir alana yerleştirmeniz yeterlidir. Ayrıca bu bitkinin humuslu ve nemli bir toprağa sahip olması gerekir. Areka Palmiyesinin yapraklarını ve toprağını düzenli olarak sulayarak bakımını sağlayabilirsiniz.
KURDELE ÇİÇEKLERİ
Kurdele çiçekleri, örümcek benzeri görünümünden dolayı genellikle örümcek bitkisi olarak da bilinir. Kurdele çiçekleri, evinizde temiz bir hava için en iyi ev bitkilerinden biridir. Kurdele çiçekleri evinizin havasını yenileyecek, oksijen miktarını artırır. Sigara dumanını emer ve kötü kokuyu ortadan kaldırır. Bu bitkiler, Güney Afrika ve Afrika tropiklerine özgü, her dem yeşil, uzun ömürlü bitkilerdir. Kurdele çiçeğinin bakımı oldukça kolaydır. Bitkiyi cereyandan uzak tutmak, doğrudan güneş altında bırakmamak ve düzenli dinlenmiş su ile sulamak yeterlidir.
ALOE VERA
Aloe vera evlerde en çok yetiştirilen bitkidir. Aloe vera toksinleri emerek havanın kalitesini iyileştirir. Bu bitki, evdeki hava kirliliğini azaltarak daha sağlıklı bir yaşam ortamı yaratır. Özellikle de çalışma odası ve mutfak için önerilen aloe vera bitkisi sayesinde, evinizdeki kötü havayı temizleyebilirsiniz. Güneş ışığını seven ve sağlıklı büyümek için yeterli miktarda ışığa ihtiyaç duyan aloe vera doğrudan güneş ışığına maruz kalırsa yaprakları yanabilir. Bu nedenle, bitkiyi güneşin dik geldiği öğlen saatlerinde güneş almayan bir yere alınmalıdır. Aloe Vera yaz aylarında haftada bir kez, kış aylarında ise ayda bir kez sulanmalıdır.