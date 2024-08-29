İçi sert kalmıyor yapraklar dağılmıyor; Aşçıların yaprak sarma hazırlarken uyguladığı sır
Yaprak sarma hazırlarken ev hanımlarının işini kolaylaştıracak öneriler. Böyle hazırlanan yaprak sarma dağılmıyor ve daha lezzetli oluyor
Yaprak sarma, Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşan zeytinyağlı ve etki hali yapılabilen bir yemektir. Gündelik hayatta da tüketilebilen yaprak sarma genellikle davet sofralarının yıldızıdır. Ancak kalem gibi ve asla dağılmayan yaprak sarma yapmak göründüğü kadar kolay değildir. İşte lezzetiyle parmak ısırtan yaprak sarmanın incelikleri:
1. Taze Asma Yaprağı Kullanın: Taze ve ince asma yaprakları, sarmanın lezzetini artırır. Salamura yaprak kullanıyorsanız, tuzunu almak için suda bekletin.
2. İç Harca Baharat ve Yeşillik Ekleyin: Pirinç veya bulgurla hazırladığınız iç harca bolca taze nane, maydanoz, dereotu gibi yeşillikler ve damak zevkinize göre karabiber, tarçın, yenibahar gibi baharatlar ekleyin.
3. Yavaş ve Kısık Ateşte Pişirin: Sarma, kısık ateşte yavaş yavaş pişirilirse tüm lezzetler iyice harmanlanır ve sarmalar daha lezzetli olur.