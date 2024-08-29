İçi sert kalmıyor yapraklar dağılmıyor; Aşçıların yaprak sarma hazırlarken uyguladığı sır

Yaprak sarma, Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşan zeytinyağlı ve etki hali yapılabilen bir yemektir. Gündelik hayatta da tüketilebilen yaprak sarma genellikle davet sofralarının yıldızıdır. Ancak kalem gibi ve asla dağılmayan yaprak sarma yapmak göründüğü kadar kolay değildir. İşte lezzetiyle parmak ısırtan yaprak sarmanın incelikleri: