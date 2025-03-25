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  4. İçini yiyip dışını çöpe attık. Meğer altından değerliymiş ; Saç dökülmesini önlüyor

İçini yiyip dışını çöpe attık. Meğer altından değerliymiş ; Saç dökülmesini önlüyor

Saç dökülmesini önlemek ve cilt güzelliği sağlamak için içini yediğiniz cevizlerin kabuğunu saklamalıymışız. Bu kür saçların kökünü sapasağlam yapıyor

İçini yiyip dışını çöpe attık. Meğer altından değerliymiş ; Saç dökülmesini önlüyor - Sayfa 1

Saç dökülmesi birçok kişinin şikayet ettiği konuların başında geliyor. Hatta öyle ki saç ektirmeler aldı başını gitti.

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İçini yiyip dışını çöpe attık. Meğer altından değerliymiş ; Saç dökülmesini önlüyor - Sayfa 2

Fakat saçlarınız dökülmeden de kıymetini bilebilirsiniz ve bu süreci önleyebilirsiniz. Üstelik bu işlemler çok basit.

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İçini yiyip dışını çöpe attık. Meğer altından değerliymiş ; Saç dökülmesini önlüyor - Sayfa 3

Yapılması gereken tek şey dışını kırıp içini yediğiniz cevizlerin kabuklarını çöpe atmadan kür hazırlamak.

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İçini yiyip dışını çöpe attık. Meğer altından değerliymiş ; Saç dökülmesini önlüyor - Sayfa 4

SAÇ DÖKÜLMESİNİ DOĞAL YOLLA ÖNLEMENİN ÇARESİ

medicalpark.com.tr’daki bilgiye göre Ceviz kabuğu suyu saça faydaları ile bilinir. Ceviz kabuğunun suyunun saçlara sürülmesi ile birlikte saçlar daha canlı bir görünüm kazanır.

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