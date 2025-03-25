İçini yiyip dışını çöpe attık. Meğer altından değerliymiş ; Saç dökülmesini önlüyor
Saç dökülmesini önlemek ve cilt güzelliği sağlamak için içini yediğiniz cevizlerin kabuğunu saklamalıymışız. Bu kür saçların kökünü sapasağlam yapıyor
Saç dökülmesi birçok kişinin şikayet ettiği konuların başında geliyor. Hatta öyle ki saç ektirmeler aldı başını gitti.
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Fakat saçlarınız dökülmeden de kıymetini bilebilirsiniz ve bu süreci önleyebilirsiniz. Üstelik bu işlemler çok basit.
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Yapılması gereken tek şey dışını kırıp içini yediğiniz cevizlerin kabuklarını çöpe atmadan kür hazırlamak.
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