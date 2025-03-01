İftar sofralarının vazgeçilmezi hurmanın her derde deva faydaları!
İftar sofralarımızın vazgeçilmezi hurma vitamin ve mineral deposu bir besin. Bu özelliği sayesinde de sağlık açısından oldukça faydalıdır. Peki, hurma hangi vitamin ve mineralleri içerir? Hurmanın faydaları nelerdir? Detaylar haberimizde...
Hurma hangi vitamin ve mineralleri içerir?
Palmiyegiller familyasına ait hurma ağacının meyvesi olan hurma, son yıllarda oldukça popüler hale gelerek sıkça tüketilmeye başlandı. Özellikle iftar sofralarının vazgeçilmez bir besini olan hurma A, B, C ve K vitaminlerinin yanı sıra lif, demir, bakır, çinko, magnezyum, selenyum, manganez ve fosfor kaynakları açısından da zengindir.
Hurmanın faydaları nelerdir?
- Bakır, magnezyum, selenyum ve manganez açısından zengin olması nedeniyle kemik sağlığını korur ve kemik yoğunluğunun artmasına destek olur.
- İçerdiği B vitamini ve magnezyum sayesinde beyin sağlığını korur ve Alzheimer hastalığını önlemeye yardımcı olur.
- Hurma doğal tatlandırıcıdır. Beyaz şeker yerine alternatif bir seçenek olarak tüketilebilir.
- Antioksidan açısından zengin olan hurma vücudu serbest radikallerden korur.
- Hurma kolestrol içermez. Bu nedenle de kalp sağlığını korur.
- İçerdiği C vitamini ile bağışıklık sistemini korur.
-Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini destekler, kabızlığı önler.
- Cilt sağlığını destekler, cilt tonunu dengeler ve cildi nemlendirir.
Hamilelikte hurma tüketilir mi?
Hamilelikte hurma yemek oldukça faydalıdır. Hurmanın içeriğindeki kalsiyum hem bebeğin kemik oluşumuna hem de annenin hamilelik sürecinde hassaslaşan kemik dokularının onarımına yardımcı olur. Ayrıca hurma annenin doğum süresini kısaltır ve rahat bir doğum yapmasına yardımcı olur. Ancak, herkesin hamilelik süreci aynı olmayabilir. Bu nedenle hamileler hurma tüketmeden önce mutlaka doktorlarına danışmalıdır.