İftar sofralarının vazgeçilmezi hurmanın her derde deva faydaları!

Hamilelikte hurma tüketilir mi?

Hamilelikte hurma yemek oldukça faydalıdır. Hurmanın içeriğindeki kalsiyum hem bebeğin kemik oluşumuna hem de annenin hamilelik sürecinde hassaslaşan kemik dokularının onarımına yardımcı olur. Ayrıca hurma annenin doğum süresini kısaltır ve rahat bir doğum yapmasına yardımcı olur. Ancak, herkesin hamilelik süreci aynı olmayabilir. Bu nedenle hamileler hurma tüketmeden önce mutlaka doktorlarına danışmalıdır.