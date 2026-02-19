İFTARA KAÇ SAAT KALDI: İl il iftar saatleri, 2026 Ramazan İmsakiyesi
2026 yılı mübarek Ramazan ayının gelişiyle birlikte milyonlarca müslüman ilk oruç niyetini etti. 19 Şubat gecesi ilk sahur yapılırken, bu akşam ise ilk iftar açılacak. Oruç tutan vatandaşlar iftar saatini de tam olarak bilmiyor. Peki iftara kaç saat kaldı, 2026 imsakiyesi nedir? İşte il il imsakiye saatleri; Adana, İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa…
Müslüman alemi için her aydan daha hayırlı olan Ramazan ayı bir kez daha geldi. Milyonlarca kişi bu yıl oruç ibadetini icra edecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan İmsakiyesi ile İstanbul, Ankara, İzmir dahil 81 ilin sahur ve iftar vakitleri de kesinleşti.
2026 Ramazan ayının başlangıcında Türkiye'nin doğusu ile batısı arasında belirgin bir süre farkı dikkat çekiyor.