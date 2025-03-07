İftardan hemen sonra çay ve kahve içenler dikkat: Uzmanlar uyardı! Peki ne zaman içilmeli?

İftar sonrasında çay ve kahve içme alışkanlığı, çay ve kahve tutkunları arasında yaygın olsa da uzmanlar, bu içeceklerin sağlığa olumsuz etkileri konusunda uyarılarda bulundu. Kan şekerini düşüren bu içecekler, vücudun yeterli su alımını engelleyebilir. Uzmanlar, Ramazan ayında çay ve kahve tüketiminin daha sağlıklı bir şekilde planlanması gerektiğini vurguluyor. Peki, Ramazan ayında çay ve kahve ne zaman içilmeli?