İftardan hemen sonra çay ve kahve içenler dikkat: Uzmanlar uyardı! Peki ne zaman içilmeli?
Çay ve kahve tutkunları iftardan hemen sonra bu bağımlılıklarını gidermeye çalışır. Ancak uzmanlar iftardan hemen sonra tüketilen çay ve kahvenin sağlığı olumsuz etkileyebileceğine dair açıklamada bulundu.
İftar sonrasında çay ve kahve içme alışkanlığı, çay ve kahve tutkunları arasında yaygın olsa da uzmanlar, bu içeceklerin sağlığa olumsuz etkileri konusunda uyarılarda bulundu. Kan şekerini düşüren bu içecekler, vücudun yeterli su alımını engelleyebilir. Uzmanlar, Ramazan ayında çay ve kahve tüketiminin daha sağlıklı bir şekilde planlanması gerektiğini vurguluyor. Peki, Ramazan ayında çay ve kahve ne zaman içilmeli?
İftar sofralarının vazgeçilmezi haline gelen çay ve kahve, pek çok kişi için adeta bir ritüel halini almış durumda. Hatta bazıları sofra kurulmadan önce bile çayını yudumluyor. Ancak uzmanlar, bu alışkanlığın sağlığı olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. İftardan hemen sonra içilen çay ve kahvenin, vücutta yaratabileceği olumsuz etkileri sıralayan uzmanlar, bu içeceklerin aşırı tüketiminin zararlı olabileceğini belirtiyor.
İFTARDAN HEMEN SONRA ÇAY VE KAHVE İÇENLERE UYARI
İçerdikleri kafein maddesi kana hızla karıştığından kan yapıcı hücrelerin oluşumunu etkiler. Bu da ani tansiyon düşmesine yol açabilir. Bunun yanı sıra kansızlığa bağlı kalp çarpıntısı riski de artar.
Özellikle iftardan hemen sonra tüketilen kahve ve türleri mide ve bağırsakların hızla çalışmasına neden olabilir. Bu iyi gibi görünen bir durum olsada aslında sağlık bakımından tehlikelidir. Tüm gün açlıkla beraber tüketilen yemeklerin vücuttan hemen atılması gerekli olan vitamin ve minerallerden yararlanma riskini azaltır.