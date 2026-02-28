İftardan sonra tatlı krizine son: Ağızda dağılan lokum gibi şekerpare tarifi
Ramazan sofralarının klasik şerbetli tatlılarından şekerpare, iftar sonrası tatlı krizlerini sonlandırıyor. Kıyır kıyır hamuru ve tam kıvamında şerbetiyle çayın yanına en çok yakışan lezzetlerden biri. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle pastane tadını yakalamak mümkün. İşte adım adım, püf noktalarıyla şekerpare tarifi…
ŞEKERPARE NEDEN İFTARIN VAZGEÇİLMEZİ?
Şekerpare, az malzemeyle yapılan ama doğru teknikle muhteşem sonuç veren bir tatlıdır. Ağızda dağılan yapısı, ne fazla sert ne de hamur kalan dokusuyla Ramazan sofralarının olmazsa olmazıdır. Hafif şerbeti ve kıyır kıyır dokusuyla çayın yanına mükemmel eşlik eder ve iftar sonrası tatlı isteğini fazlasıyla karşılar.
ŞEKERPARE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
HAMURU İÇİN MALZEMELER
125 gram tereyağı (oda sıcaklığında), 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı irmik, 1 adet yumurta, 2,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin), 1 paket vanilin ve 1 paket kabartma tozu.
ŞERBETİ İÇİN MALZEMELER
2 su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı su ve birkaç damla limon suyu.
Malzemelerin oda sıcaklığında olması ve ölçülerin tam olması, şekerparenin kıvamını ve şerbeti çekmesini doğrudan etkiler.