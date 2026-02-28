İftardan sonra tatlı krizine son: Ağızda dağılan lokum gibi şekerpare tarifi

ŞEKERPARE NEDEN İFTARIN VAZGEÇİLMEZİ?

Şekerpare, az malzemeyle yapılan ama doğru teknikle muhteşem sonuç veren bir tatlıdır. Ağızda dağılan yapısı, ne fazla sert ne de hamur kalan dokusuyla Ramazan sofralarının olmazsa olmazıdır. Hafif şerbeti ve kıyır kıyır dokusuyla çayın yanına mükemmel eşlik eder ve iftar sonrası tatlı isteğini fazlasıyla karşılar.