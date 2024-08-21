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  4. İki kral burada esir tutuldu! 36 metre derinde, 100 basamakla iniliyor

İki kral burada esir tutuldu! 36 metre derinde, 100 basamakla iniliyor

Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde Harput Kalesi'nde yapılan kazılarda, 100 basamakla 36 metre derinliğinde bir zindan keşfedildi. Artuklu Beyi Belek Gazi tarafından Kudüs Kralı 2. Baudouin ve diğer haçlı soyluların esir tutulduğu bu zindan, tarihi önemiyle dikkat çekiyor. Zindan, günümüzde turizme kazandırılarak ziyarete açıldı ve yoğun ilgi görüyor.

İki kral burada esir tutuldu! 36 metre derinde, 100 basamakla iniliyor - Sayfa 1

Elazığ'ın Harput Mahallesi'ndeki Harput Kalesinde gerçekleştirilen kazılarda, 100 basamakla 36 metre derinliğe inen bir zindan ortaya çıkarıldı.

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İki kral burada esir tutuldu! 36 metre derinde, 100 basamakla iniliyor - Sayfa 2

Artuklu Beyi Belek Gazi tarafından Kudüs Kralı 2. Baudouin ve diğer haçlı soyluların esir tutulduğu bu zindan, tarihi önemiyle dikkat çekiyor.

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İki kral burada esir tutuldu! 36 metre derinde, 100 basamakla iniliyor - Sayfa 3

Belek Gazi'nin, Baudouin'in ardından Joscelin ve Galeran'ı da esir alarak bu zindana kapattığı biliniyor.

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İki kral burada esir tutuldu! 36 metre derinde, 100 basamakla iniliyor - Sayfa 4

Geçtiğimiz senelerde restorasyon çalışmaları tamamlanan zindan, 2023 Mayıs ayında ziyarete açıldı.

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