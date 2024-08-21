İki kral burada esir tutuldu! 36 metre derinde, 100 basamakla iniliyor
Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde Harput Kalesi'nde yapılan kazılarda, 100 basamakla 36 metre derinliğinde bir zindan keşfedildi. Artuklu Beyi Belek Gazi tarafından Kudüs Kralı 2. Baudouin ve diğer haçlı soyluların esir tutulduğu bu zindan, tarihi önemiyle dikkat çekiyor. Zindan, günümüzde turizme kazandırılarak ziyarete açıldı ve yoğun ilgi görüyor.
Elazığ'ın Harput Mahallesi'ndeki Harput Kalesinde gerçekleştirilen kazılarda, 100 basamakla 36 metre derinliğe inen bir zindan ortaya çıkarıldı.
Artuklu Beyi Belek Gazi tarafından Kudüs Kralı 2. Baudouin ve diğer haçlı soyluların esir tutulduğu bu zindan, tarihi önemiyle dikkat çekiyor.
Belek Gazi'nin, Baudouin'in ardından Joscelin ve Galeran'ı da esir alarak bu zindana kapattığı biliniyor.
Geçtiğimiz senelerde restorasyon çalışmaları tamamlanan zindan, 2023 Mayıs ayında ziyarete açıldı.