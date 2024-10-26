İki yılda bir yetişiyor, faydaları saymakla bitmiyor, görenler armut sanıyor

Sivas'ta 30 senedir pazarcılık yapan Ahmet Şarkışla, vez meyvesini kararanınca tüketildiğini ifade ederek, “Sivas'ta bizim burada vez diye bilinir. Tokat'ta yetişir ve orada ismi üvez olarak bilinir. Bu meyveyi eskiler iyi bilirler, herkes bilmez. Şimdiki gençler neredeyse hiç bilmezler. Bu meyvenin ağacı yüksektir. Genelde Tokat tarafında yetişir. Tokat'ta da bu sene üretim azdı. Soğuk algınlığına, tansiyona, bağırsaklara iyi geldiği biliniyor. İlk kez görenler bu dağ armudu mu diye soruyorlar, çördük zannedenler oluyor. Bunu bu şekilde alıp eve götüreceksiniz ve mutfağa asacaksınız. 10 ila 15 gün içerisinde olgunlaşır ve kararırlar, kararanları alıp tüketeceksiniz” dedi.